Фердинанд: «В «Ньюкасле» не признаются, что рады невыходу в Лигу Европы»

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд прокомментировал вылет «Ньюкасла» из Лиги чемпионов УЕФА. В заключительном матче группового этапа «сороки» потерпели поражение от «Милана» со счетом 1:2.

«Команда и главный тренер точно не признаются, но я уверен, что они рады невыходу в Лигу Европы. У них сейчас серьезные проблемы с составом из-за травм. Выступать в нескольких турнирах тяжело, тем более с такими потерями в составе», - передает слова Фердинанда Mirror.

По итогам группового раунда Лиги чемпионов английский коллектив набрал пять баллов и финишировал на последней позиции.