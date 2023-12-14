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Лига чемпионов

Диего Симеоне намекнул, что не против встречи с «Интером» в 1/8 финала Лиги чемпионов

14 Декабря 2023 • 11:01 Комментировать
Атлетико М
2:0
Лацио

Мадридский «Атлетико» вновь сыграет в 1/8 финала Лиги чемпионов, команда Диего Симеоне прошла групповой раунд. Наставника клуба спросили о перспективе встречи с миланским «Интером» в следующем раунде.

Ранее Симеоне, напомним, выступал именно в составе «Интера». Своим ответом аргентинский специалист дал понять, что считает сыгравший в прошлом сезоне в финале Лиги чемпионов «Интер» «проходным соперником».

- «Интер»? Я не против сразится с любой командой, которая позволит нам пройти в следующий раунд, - ответил Симеоне, слова которого цитирует fcinter1908.it.

Напомним, что при Симеоне мадридский «Атлетико» дважды играл в финале Лиги чемпионов.


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Интер Милан Атлетико Мадрид Диего Симеоне ещё теги
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