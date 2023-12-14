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​Мика Хэмилтон: «Неплохой старт!»

14 Декабря 2023 • 10:55 Комментировать
Црвена Звезда
2:3
Манчестер Сити

В шестом туре группового раунда Лиги чемпионов Хосеп Гвардиола выставил экспериментальный состав на игру с «Црвеной Звездой», и новички порадовали наставника команды - Мика Хэмилтон, к примеру, забил гол. После матча он прокомментировал свой успех:

- Я даже не знаю, как это выразить словами. Игра, гол, все видели, но я сам не знаю, как это получилось. Наставник поставил меня на правый фланг, что непривычно для меня. Я принял этот вызов и наслаждался каждым моментом игры. Это лишь начало. Старт. Неплохой старт! - цитирует слова Хэмилтона BBC Sport.

«Манчестер Сити» выиграл все шесть матчей группового раунда - как «Спартак» в сезоне 1995/1996.


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Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Мика Хэмилтон ещё теги
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