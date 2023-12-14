Роберто: «Барселону» очень разозлило поражение от «Антверпена»

Защитник каталонской «Барселоны» Серхи Роберто пообщался с представителями СМИ после матча с «Антверпеном» в рамках шестого тура группового этапа Лиги чемпионов. «Сине-гранатовые» проиграли бельгийцам со счетом 2:3.

«Это поражение нас очень разозлило, несмотря на выход в плей-офф. Мы не должны позволять себе такие поражения. Недопустимо пропускать на первых же минутах. Это сразу же бьет по команде. Мы недовольны результатом.

«Барселона» - это большая семья. В тяжелые моменты нам нужно максимально объединиться», - передает слова игрока Mundo Deportivo.

«Барселона» набрала 12 баллов и заняла первое место в группе.