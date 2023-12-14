​Ширер похвалил «Милан»

Родная публика не помогла «Ньюкаслу», вопреки прогнозу Алана Ширера, бывшей суперзвезды клуба. Итальянский «Милан» оказался сильнее англичан и победил, хотя и ему это не помогло выйти в следующий раунд самого престижного клубного турнира футбольной Европы. Тем не менее, Алан Ширер нашел в себе силы поздравить соперника с успехом. Он согласился с тем, что «Милан» сыграл лучше.

- Так близко и так далеко в то же время. Надо отдать «Милану» должное, - написал экс-футболист в социальных сетях.

Алан Ширер выступал за «Ньюкасл» с 1996 по 2006 год. Также он успел поиграть в Англии за «Саутгемптон» и «Блэкберн».