«Фейеноорд» установил антирекорд для клубов из Нидерландов в Лиге чемпионов

В шестом туре Лиге чемпионов нидерландский «Фейеноорд» потерпел гостевое поражение от шотландского «Селтика», и оно стало для роттердамского клуба уже восьмым кряду в случае гостевых выступлений - и с учетом предыдущих сезонов в самом престижном клубном турнире футбольной Европы, разумеется.

Предыдущий антирекорд для клубов из Нидерландов принадлежал амстердамскому «Аяксу» и насчитывал семь гостевых поражений кряду в Лиге чемпионов, это было в период с апреля 2003 года по ноябрь 2004 года.

Тем не менее, «Фейеноорд» занял третье место в своей группе и весной сыграет в Лиге Европы.