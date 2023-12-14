Игрок «Порту»: «Достойно сразимся с любым соперником в плей-офф»

Полузащитник «Порту» Вендерсон Галено прокомментировал выход своей команды в плей-офф нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА. В заключительном матче групповой стадии «драконы» на своем поле одолели «Шахтёр» со счетом 5:3.

«Мы заслуженно одержали победу над «Шахтёром». «Порту» никогда не играет на ничью, даже если такой результат нас устраивает. Мы выполнили свою миссию и готовы достойно сразиться с любым соперником в плей-офф. Наш тренерский штаб хорошо подготовит нас этому», - передает слова футболиста пресс-служба УЕФА.

«Порту» набрал 12 баллов и занял второе место в группе.