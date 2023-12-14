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​Флоренци: «Лига Европы теперь наша цель»

14 Декабря 2023 • 09:41 Комментировать
Ньюкасл
1:2
Милан

В матче шестого тура группового раунда Лиги чемпионов «Милан» переиграл в гостях английский «Ньюкасл» - 2:1. Однако это не помогло команде Стефано Пиоли пройти в следующий раунд самого престижного клубного турнира футбольной Европы. Тем не менее, в «Милане» полны решимости преуспеть в Лиге Европы весной:

- В Лиге Европы тоже есть сильные команды, мы должны стараться победить там. Но пока рано, будем подходить от матча к матчу. Сегодня нам удалось переломить матч благодаря заменам, - цитирует слова Флоренци pianetamilan.it.

Любопытно, что «Милан» ранее никогда не выигрывал Кубок УЕФА\Лигу Европы.


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Евро-Футбол.Ру,
Милан Алессандро Флоренци
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