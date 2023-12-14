Терзич: «Боруссия» выиграла самую сложную группу в Лиге чемпионов»

Наставник дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич прокомментировал результат поединка против французского «ПСЖ» в рамках шестого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась вничью со счетом 1:1.

«Мы провели хорошую игру и стали победителями самой сложной группы. Команда много работала, чтобы добиться такого результата. Теперь мы должны продемонстрировать свою стабильность в раунде плей-офф», - передает слова специалиста пресс-служба УЕФА.

Дортмундский коллектив набрал 11 очков и занял первое место в квартете F. «ПСЖ» с восемью баллами стал вторым. Жеребьевка раунда плей-офф пройдет 18 декабря.