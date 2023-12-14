​Флоренци: «Леау должен был заканчивать матч»

В матче шестого тура группового раунда Лиги чемпионов «Милан» переиграл в гостях английский «Ньюкасл» - 2:1. Счет мог бы быть больше, но Леау не реализовал очевидный голевой момент, выйдя на свидание с голкипером и попав в штангу. Защитник итальянского клуба Алессандро Флоренци пожурил Леау за промах.

- Все мы знаем, как он для нас важен, но сегодня он должен был забивать дважды и закрывать матч. Такой игрок, как он, не может ошибаться в таких ситуациях, - цитирует слова Флоренци pianetamilan.it.

В результате «Милан» занял третье место в группе и сыграет весной в плей-офф Лиги Европы.