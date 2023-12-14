Топовые клубы без лучших турниров: «Манчестер Юнайтед» без евровесны

«Манчестер Юнайтед» в завершающей игре группового этапа Лиги чемпионов на своём поле потерпел поражение от мюнхенской «Баварии», которое означало, что евросезон для великого клуба, увы, завершен. О финале в главном клубном турнире Европы 24-летней давности между этими же командами напоминал и счёт вплоть до самой концовки. Но, в отличие от исторического финала, на этот раз подобной развязки не последовало. Оптимистически настроенным поклонникам «красных дьяволов» теперь остаётся ждать в лучшем случае ближайшего сентября, чтобы вновь погрузиться в погоню за Еврокубком. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о случаях, когда фавориты европейского футбола бесславно сходили с дистанции значительно раньше ожидаемого прогноза.

Дания уже давно не карлик

В нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов «Копенгаген», одноименный клуб из столицы датского королевства, вышел из сеяной четвёртой корзины в 1/8 финала, оставив позади себя тот самый «Манчестер Юнайтед» и «Галатасарай». Сейчас успех датского футбола уже не вызывает столь сильного удивления, хотя бюджет «Копенгагена» в разы уступает размеру финансирования английского топ-клуба.

А вот почти 30 лет назад, в сезоне-1994/1995 земляки датчан из «Оденсе» в 1/8 финала Кубка УЕФА прошли мадридский «Реал». У себя на поле датчане не смогли в полном объёме сдержать самый титулованный клуб Старого Света, уступив 2:3. Но на «Сантьяго Бернабеу» спустя две недели они омрачили «королевскому клубу» завершение календарного года. Со счётом 2:0 «Оденсе» прошёл в евровесну, доставив приятные хлопоты своим владельцам, ибо проводить матчи в начале марта (1/4 финала) в Дании 30 лет назад было весьма проблематично.

«Железнодорожники» притормозили «Интер», «Хельсингборг» растоптал

Двадцать лет назад «Локомотив» Юрия Павловича Сёмина не пустил в стадию плей-офф миланский «Интер». «Железнодорожники» по сумме двух игр (3:0 и 1:1) в группе отобрали у итальянцев драгоценные пять очков, которые стоили выхода в 1/8 финала. Но настоящий кошмар для «нерадзурри» случился тремя годами ранее, когда неприметный шведский «Хельсингборг» не пустил их даже в групповой этап Лиги чемпионов. Ни в гостях (0:1), ни дома (0:0) шведские ворота не покорились, причём на «Сан Сиро» даже с пенальти.

Мюнхен попал впросак

После полуфинала чемпионата мира 1990 года в Турине английский форвард Гарри Линекер заметил: «Футбол – это игра, где на поле играют двадцать два игрока, а побеждают всегда немцы». Но жизнь доказывает обратное. В 2002-м завоевавшая полтора года назад главный евротрофей «Бавария» не выдержала соперничества с «Миланом», «Депортиво» и «Лансом»: всего две ничьи и обе с французским клубом. Причём последняя только в завершающем шестом туре.

Призрак «Кошице»

Впервые ставший чемпионом Словакии в 1997 году клуб «Кошице в августе того же года принёс своей стране суперсенсацию – сумел выбить во втором квалификационном раунде столичный «Спартак». После победы 2:1 на своём поле 13 августа, на ещё не реконструированном стадионе «Локомотив» клуб Романцева спустя две недели так и не подобрал ключи к воротам словаков. Однако без евровесны «красно-белые» не остались, проделав отменный путь в Кубке УЕФА, где в полуфинальных встречах подопечные Олега Романцева едва не прошли миланский «Интер».

Провалы фаворитов в европейских кубковых турнирах

№ Клуб Сезон Соперник Турнир 1 «Реал» 1994/1995 «Оденсе» Кубок УЕФА 1/8 финала 2 «Интер» 2000/2001 «Хельсингборг» Лига чемпионов, квалификация 3 «Бавария» 2002/2003 «Милан», «Депортиво» и «Ланс» Лига чемпионов 4 «Спартак» 1997/1998 «Кошице» Лига чемпионов, квалификация

​Известны все участники 1/8 финала Лиги чемпионов

Константин Лицин