Топовые клубы без лучших турниров: «Манчестер Юнайтед» без евровесны

«Манчестер Юнайтед» в завершающей игре группового этапа Лиги чемпионов на своём поле потерпел поражение от мюнхенской «Баварии», которое означало, что евросезон для великого клуба, увы, завершен. О финале в главном клубном турнире Европы 24-летней давности между этими же командами напоминал и счёт вплоть до самой концовки. Но, в отличие от исторического финала, на этот раз подобной развязки не последовало. Оптимистически настроенным поклонникам «красных дьяволов» теперь остаётся ждать в лучшем случае ближайшего сентября, чтобы вновь погрузиться в погоню за Еврокубком. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о случаях, когда фавориты европейского футбола бесславно сходили с дистанции значительно раньше ожидаемого прогноза.
Дания уже давно не карлик
В нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов «Копенгаген», одноименный клуб из столицы датского королевства, вышел из сеяной четвёртой корзины в 1/8 финала, оставив позади себя тот самый «Манчестер Юнайтед» и «Галатасарай». Сейчас успех датского футбола уже не вызывает столь сильного удивления, хотя бюджет «Копенгагена» в разы уступает размеру финансирования английского топ-клуба.
А вот почти 30 лет назад, в сезоне-1994/1995 земляки датчан из «Оденсе» в 1/8 финала Кубка УЕФА прошли мадридский «Реал». У себя на поле датчане не смогли в полном объёме сдержать самый титулованный клуб Старого Света, уступив 2:3. Но на «Сантьяго Бернабеу» спустя две недели они омрачили «королевскому клубу» завершение календарного года. Со счётом 2:0 «Оденсе» прошёл в евровесну, доставив приятные хлопоты своим владельцам, ибо проводить матчи в начале марта (1/4 финала) в Дании 30 лет назад было весьма проблематично.
«Железнодорожники» притормозили «Интер», «Хельсингборг» растоптал
Двадцать лет назад «Локомотив» Юрия Павловича Сёмина не пустил в стадию плей-офф миланский «Интер». «Железнодорожники» по сумме двух игр (3:0 и 1:1) в группе отобрали у итальянцев драгоценные пять очков, которые стоили выхода в 1/8 финала. Но настоящий кошмар для «нерадзурри» случился тремя годами ранее, когда неприметный шведский «Хельсингборг» не пустил их даже в групповой этап Лиги чемпионов. Ни в гостях (0:1), ни дома (0:0) шведские ворота не покорились, причём на «Сан Сиро» даже с пенальти.
Мюнхен попал впросак
После полуфинала чемпионата мира 1990 года в Турине английский форвард Гарри Линекер заметил: «Футбол – это игра, где на поле играют двадцать два игрока, а побеждают всегда немцы». Но жизнь доказывает обратное. В 2002-м завоевавшая полтора года назад главный евротрофей «Бавария» не выдержала соперничества с «Миланом», «Депортиво» и «Лансом»: всего две ничьи и обе с французским клубом. Причём последняя только в завершающем шестом туре.
Призрак «Кошице»
Впервые ставший чемпионом Словакии в 1997 году клуб «Кошице в августе того же года принёс своей стране суперсенсацию – сумел выбить во втором квалификационном раунде столичный «Спартак». После победы 2:1 на своём поле 13 августа, на ещё не реконструированном стадионе «Локомотив» клуб Романцева спустя две недели так и не подобрал ключи к воротам словаков. Однако без евровесны «красно-белые» не остались, проделав отменный путь в Кубке УЕФА, где в полуфинальных встречах подопечные Олега Романцева едва не прошли миланский «Интер».
Провалы фаворитов в европейских кубковых турнирах
|№
|Клуб
|Сезон
|Соперник
|Турнир
|1
|«Реал»
|1994/1995
|«Оденсе»
|Кубок УЕФА 1/8 финала
|2
|«Интер»
|2000/2001
|«Хельсингборг»
|Лига чемпионов, квалификация
|3
|«Бавария»
|2002/2003
|«Милан», «Депортиво» и «Ланс»
|Лига чемпионов
|4
|«Спартак»
|1997/1998
|«Кошице»
|Лига чемпионов, квалификация
Известны все участники 1/8 финала Лиги чемпионов
Константин Лицин
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