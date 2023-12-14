Энрике отреагировал на недовольство Мбаппе после матча Лиги чемпионов

Наставник «ПСЖ» Луис Энрике во время общения с журналистами высказался о недовольстве нападающего Килиана Мбаппе после матча Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией».

«Это нормальное явление, когда игроки расстраиваются. У нас было много голевых моментов, и мы имели хорошие шансы на победу. После того, как эмоции поутихнут, мы сможем трезво оценить свое выступление. Это был не самый худший групповой этап. Мы играли в самой тяжелой группе», - передает слова испанского тренера Footmercato.

По итогам шести туров парижане набрали восемь баллов и заняли второе место в группе, пропустив вперед «Боруссию».