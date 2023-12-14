Мбаппе был недоволен после матча в Дортмунде

Звездный нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе был недоволен после финального свистка в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Боруссии» (1:1). Как информирует Footmercato, 24-летний француз в расстроенных чувствах покидал стадион в Дортмунде.

Несмотря на плохое настроение, форвард подошел к фанатам и поблагодарил их за поддержку. Мбаппе одним из первых сел в клубный автобус и некоторое время провел в одиночестве.

По итогам группового этапа Лиги чемпионов «ПСЖ» набрал восемь баллов и финишировал на второй строчке. Победителем квартета стала «Боруссия», дортмундцы набрали 11 очков.