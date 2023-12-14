Ройс подвёл итоги матча «Боруссия» - «ПСЖ»

Вингер дортмундской «Боруссии» Марко Ройс дал интервью представителями СМИ после домашнего матча против «ПСЖ» в рамках шестого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. Встреча завершилась вничью со счетом 1:1.

«Очень хорошо, что мы заняли первое место в группе. С «ПСЖ» был тяжелый матч, который мог завершиться в пользу любой из команд. Гости поводили достаточно опасные контратаки. Если бы мы дольше держались у ворот парижан, то им было бы еще сложнее. Итоговый результат считают вполне справедливым», - передает слова игрока пресс-служба «шмелей».

«Боруссия» набрала 11 баллов и финишировала на первом месте, «ПСЖ» (8) стал вторым.