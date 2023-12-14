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Лига чемпионов

Симеоне: «Атлетико» сделал шаг вперёд»

14 Декабря 2023 • 09:03 Комментировать

Наставник мадридского «Атлетико» Диего Симеоне поделился мнением о выступлении команды на групповом этапе Лиги чемпионов. «Матрасники» финишировали на первом месте.

«Атлетико» всегда хочет быть как можно выше. Команда отлично провела групповой этап. Очень рад, что мы сделали шаг вперед в сравнении с прошлыми сезонами. В последние годы нас всегда сопровождали трудности», - передает слова аргентинского специалиста газета Marca.

Мадридский топ-клуб набрал 14 баллов и занял первое место в квартете Е. На второй позиции финишировал римский «Лацио», в копилке которого десять очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Диего Симеоне
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