​Пиоли пообещал «сделать всё» для победы в Лиге Европы

Итальянский «Милан» достойно отыграл в Ньюкасле, добыв победу, но она не помогла ему квалифицироваться в плей-офф Лиги чемпионов. Тем не менее, команда Стефано Пиоли выступит в Лиге Европы - и наставник клуба пообещал, что будет сражаться за этот трофей с не меньшим усердием.

- Вылет из Лиги чемпионов разочаровывает, хотя мы понимали, что будет непросто. Не использовали возможности, которые были в других матчах. Сегодня провели оптимальный второй тайм. Сделаем все возможное для победы в Лиге Европы, - цитирует слова наставника «Милана» итальянское новостное агентство ITASportPress.