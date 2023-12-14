В «ПСЖ» оценили результат команды на групповом этапе Лиги чемпионов

Глава «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи высказался о результате поединка против дортмундской «Боруссии» в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. Встреча завершилась вничью со счетом 1:1.

«Первое место было нашей основной целью в группе, но главное, что мы вышли в плей-офф. Было много сложных матчей на групповой стадии. Думаю, в поединке с «Боруссией» мы заслуживали победы. Но команда все равно рада выходу в 1/8 даже со второго места. Это была очень сложная группа», - цитирует руководителя пресс-служба УЕФА.

«ПСЖ» набрал восемь баллов и занял второе место. Первой в группе стала «Боруссия».