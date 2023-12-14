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​Хави: «Очевидно, что мы должны играть лучше»

14 Декабря 2023 • 08:54 Комментировать
Антверпен
3:2
Барселона

В шестом, заключительном туре группового раунда Лиги чемпионов «Антверпен» нанес поражение «Барселоне», команда Хави Эрнандеса проиграла во второй раз в нынешнем розыгрыше, хотя и сохранила первую строчку в группе за собой. Наставник клуба прокомментировал итоги матча.

- С одной стороны, мы достигли своей цели и заняли первое место в группе. С другой, конечно, хотелось завершить группу иначе. Очевидно, что нам надо улучшать игру для дальнейшего прогресса. Радует, что мы по-прежнему сражаемся во всех турнирах, в которых участвуем, я стараюсь смотреть на вещи положительно, - цитирует слова Хави клубный сайт «Барселоны».


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