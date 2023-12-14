Сарри хочет сыграть с «Барселоной» в плей-офф Лиги чемпионов

Наставник римского «Лацио» Маурицио Сарри прокомментировал выход своей команды в плей-офф Лиги чемпионов. Специалист назвал желаемого соперника по 1/8 финала еврокубка.

«Мне бы хотелось получить в соперники «Барселону». Я еще не встречался с этой командой как тренер. Для меня и команды это был бы отличный опыт», - передает слова специалиста Sky Sport.

Напомним, что римский коллектив финишировал на втором месте в группе Е, набрав десять баллов. «Барселона» с 12 очками выиграла свою группу.

Жеребьевка стадии 1/8 финала Лиги чемпионов пройдет в понедельник, 18 декабря.