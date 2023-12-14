Энрике: «Никто не захочет попасть на «ПСЖ» в 1/8 финала Лиги чемпионов»

Рулевой французского «ПСЖ» Луис Энрике прокомментировал окончание группового этапа Лиги чемпионов. В шестом туре парижане на выезде расписали мировую с дортмундской «Боруссией» (1:1) и финишировали на второй строчке.

«Уверен, что никто не захочет попасть на нас в 1/8 финала. Я доволен прогрессом команды в последнее время, но, конечно, хотелось занять первое место, а не второе», - передает слова испанского специалиста пресс-служба УЕФА.

Парижский гранд набрал восемь баллов и стал вторым в квартете F. Французский гранд опередил ставший третьим «Милан» по дополнительным показателям.