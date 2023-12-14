Леау прокомментировал вылет «Милана» из Лиги чемпионов

Форвард «Милана» Рафаэл Леау пообщался с журналистами после поединка шестого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА против «Ньюкасла». Встреча завершилась победой итальянского клуба со счетом 2:1.

«Мы должны были победить и выполнили свою задачу. Ждали новостей из Дортмунда, где все завершилось ничейным итогом. Из-за этого результата «Милан» оказался в Лиге Европы. Наш клуб еще никогда не выигрывал этот турнир, хотим сделать это», - передает слова нападающего пресс-служба УЕФА.

«Милан» набрал восемь баллов и финишировал на третьем месте в квартете. «Россонери» уступили «ПСЖ» по дополнительным показателям.