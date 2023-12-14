​«Антверпен» впервые выиграл матч Лиги чемпионов

В шестом, заключительном туре группового раунда Лиги чемпионов бельгийский «Антверпен» сумел вырвать победу у каталонской «Барселоны», переиграв ее со счетом 3:2.

Как оказалось, для «Антверпена», высшим европейским достижением которого является скандальное попадание в финал Кубка Кубков в 1993 году (тогда бельгийцы после ужасных ошибок арбитра матча прошли в полуфинале московский «Спартак» 0:1, 3:1), впервые в своей истории выиграл матч в самом престижном клубном турнире футбольной Европы.

Но это, однако, не помогло ей уйти с последнего места в группе, даже несмотря на поражение «Шахтера» в Порту.