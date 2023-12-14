Хавбек «Милана» Кристиан Пулишич высказался о победе над «Ньюкаслом» в матче заключительного тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА. «Россонери» выиграли со счетом 2:1.

«Испытываю смешанные чувства. Мы довольны результатом этого матча, но нам нужна была победа «Боруссии». Очень жаль, что дортмундцы не смогли выиграть», - передает слова американского футболиста пресс-служба УЕФА.

«Милан» и «ПСЖ» набрали по восемь очков, но в плей-офф Лиги чемпионов прошел французский клуб. Парижская команда опередила итальянцев по дополнительным показателям.