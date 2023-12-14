«Сухой лист» от ди Марии, щедрость «Барселоны» и старые знакомые из РПЛ

Теперь будет по-новому

Вот и завершилась групповая стадия Лиги чемпионов. Про все команды стало известно, кто куда попал и кто куда не попал. Судя по всему, это был последний групповой этап в таком формате. Со следующего сезона в ЛЧ обещали швейцарскую систему, чтобы увеличить число матчей между топовыми клубами.

Окончательно определился список участников 1/8 финала Лиги чемпионов. С первых мест в группах туда прошли «Бавария», «Арсенал», мадридский «Реал», «Реал Сосьедад», «Атлетико», «Боруссия» Дортмунд, «Манчестер Сити» и «Барселона». Со вторых мест – «Копенгаген», ПСВ, «Наполи», миланский «Интер», «Лацио», «ПСЖ», «РБ Лейпциг» и «Порту».

В раунд плей-офф Лиги Европы с третьих мест в группах проследовали «Галатасарай», «Ланс», «Брага», «Бенфика», «Фейеноорд», «Милан», «Янг Бойз» и «Шахтёр». Заняли четвёртые строчки и вылетели из еврокубков «Манчестер Юнайтед», «Севилья», берлинский «Унион», «Ред Булл Зальцбург», «Селтик», «Ньюкасл», «Црвена Звезда» и «Антверпен».

Безгрешные «Реал» и «МС», провальный «МЮ», спасающая себя «Бенфика»

Сто процентов очков набрали мадридский «Реал» и «Манчестер Сити». Есть у них ещё кое-что общее. В последнем туре они выиграли в гостях с одинаковым счётом 3:2 у команд, занявших последние места в группах. У берлинского «Униона» и у «Црвены Звезды» соответственно. Кроме того, «Реал» и «Сити» пропустили во вторых таймах по голу от бывших игроков Российской премьер-лиги. «Сливочных» огорчил экс-спартаковец Алекс Крал, а «небесно-голубых» – бывший игрок казанского «Рубина» Хван Ин-Бом. Отличие в том, что Филлипс реализовал пенальти, а Модрич – нет.

В группе А в шестом туре было три претендента на одну оставшуюся путёвку в плей-офф Лиги чемпионов. Чтобы иметь шансы на второе место, «Манчестер Юнайтед» требовалось выиграть у немотивированной «Баварии», но «красные дьяволы» проиграли, и им было уже без разницы, как сыграли между собой «Копенгаген» и «Галатасарай». Команда тен Хага умудрилась вылететь из еврокубков, финишировав в своей группе позади этих довольно средних клубов.

В группе F судьбу «МЮ» с вылетом отовсюду мог повторить «Милан», но «россонери» проявили волю и вырвали в концовке победу на выезде у «Ньюкасла». Шагнуть в плей-офф Лиги чемпионов команде Стефано Пиоли не удалось, однако в Лиге Европы весной «красно-чёрные» сыграют. «ПСЖ» не имел возможности вылететь в декабре из еврокубков, хотя мог упасть в турнир рангом ниже. Но не упал – мы не увидим весной Килиана Мбаппе в Лиге Европы. Увидим его, как обычно, в Лиге чемпионов.

«Бенфика» завершила групповой этап ЛЧ всё-таки на мажорной ноте. Да, «орлы» попали только лишь в плей-офф ЛЕ, но прочили-то ей полный вылет из еврокубков. А лиссабонцы не сдавались и вырвали себе в гостях победу с нужным счётом над «Ред Булл Зальцбургом» на 90+2-й минуте. Кстати, Анхель ди Мария открыл счёт в том матче прямым ударом с углового.

Фокус лайнсмена и очередной «сюрприз» от «Барселоны»

«Браге» для прохода в плей-офф ЛЧ нужно было обыграть «Наполи» с разницей в два мяча или больше – а с разницей в два гола победили «партенопейцы». «Реал Сосьедад» сгонял нулевую ничью в гостях с миланским «Интером» и остался лидером группы D за счёт лучшей разницы мячей. Арсен Захарян, отметившийся жёлтой карточкой, был заменён на 77-й минуте. «Селтик» скрасил свой вылет из еврокубков победой в компенсированное время над «Фейеноордом».

«Барселона», уже имея путёвку в 1/8 финала ЛЧ, позволила себе проиграть аутсайдеру группы «Антверпену», который до этого имел ноль очков. Если «Реал» выиграл 3:2, то «Барселона» уступила с таким счётом. Причём первый гол в матче каталонцы пропустили на второй минуте, а решающий – в добавленное время. Зато Ламин Ямаль, сделав голевой пас на Феррана Торреса, стал первым 16-летним автором результативного действия в истории Лиги чемпионов.

Теоретически «Барселона» могла потерять лидерство в группе – если бы «Шахтёр» разгромил «Порту» как минимум в шесть мячей. Но «горняки», наоборот, проиграли. В самом результативном матче этого группового этапа донетчане потерпели поражение 3:5. Это была лобовая битва за вторую путёвку в плей-офф ЛЧ. «Порту» устраивала ничья, а он перевыполнил свою задачу. 40-летний Пепе забил уже второй гол в текущей Лиге чемпионов. В феврале, когда будет плей-офф, ему 41 стукнет.

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Интересно, что «Шахтёр» в этом матче сделал счёт 1:1, когда некоторые футболисты «Порту» бросили играть. Лайнсмен зафиксировал офсайд, и они остановились. Но «горняки» продолжили атаку, и Сикан отправил мяч в чужие ворота. В дело вступила система ВАР – видеоассистенты определили отсутствие «вне игры». Гол был засчитан. Мораль сей басни - играть нужно до конца.

Результаты матчей пятого тура группового этапа Лиги чемпионов

ПСВ 1 – 1 «Арсенал»

«Ланс» 2 – 1 «Севилья»

«Копенгаген» 1 – 0 «Галатасарай»

«Манчестер Юнайтед» 0 – 1 «Бавария»

«Унион» Берлин 2 – 3 «Реал» Мадрид

«Наполи» 2 – 0 «Брага»

«Ред Булл Зальцбург» 1 – 3 «Бенфика»

«Интер» Милан 0 – 0 «Реал Сосьедад»

«Црвена Звезда» 2 – 3 «Манчестер Сити»

«РБ Лейпиг» 2 – 1 «Янг Бойз»

«Селтик» 2 – 1 «Фейеноорд»

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«Атлетико» 2 – 0 «Лацио»

«Боруссия» Дортмунд 1 – 1 «ПСЖ»

«Ньюкасл» 1 – 2 «Милан»

«Порту» 5 – 3 «Шахтёр»

«Антверпен» 3 – 2 «Барселона»

Турнирные таблицы групп можно посмотреть здесь.

Жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов состоится 18 декабря в Ньоне. Победители групп попали в число сеяных команд и сыграют в 1/8 финала сначала на выезде. Первые матчи этой стадии пройдут 13, 14, 20 и 21 февраля, ответные сыграются 5, 6, 12 и 13 марта

Кирилл Иванцов