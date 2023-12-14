Когда пройдёт жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов

Групповой этап Лиги чемпионов завершился. 16 команд получили путёвки в 1/8 финала сильнейшего клубного турнира континента и теперь ждут жеребьёвки.

Отметим, что жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов пройдёт в понедельник, 18 декабря. Мероприятие стартует в 14:00 по московскому времени.

Стоит сказать, что в 1/8 финала главного турнира Европы друг с другом не могут сыграть команды из одной страны, а также команды, которые выступали в одной группе.

Следить за жеребьёвкой Лиги чемпионов можно будет в текстовой трансляции, которую проведёт портал LiveResult.

​Известны все участники 1/8 финала Лиги чемпионов