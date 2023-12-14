«Антверпен» на последних секундах добил «Барселону» и заработал первые очки в группе ЛЧ

«Антверпен» и «Барселона» сошлись в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Матч 6-го тура ЛЧ состоялся 13 декабря на стадионе «Босэйл».

Каталонцы уже обеспечили себе плей-офф Лиги чемпионов, забронировав себе ещё и первое место. Поколебать позиции «Барселоны» не могло даже поражение от «Антверпена» и параллельная победа «Порту». Слабо верилось в успех бельгийской команды, но хозяева посрамили скептиков на второй же минуте матча. Позволили заполыхать слабенькой интриге.

Пенья решил сыграть с ближним после передачи назад и покатил по центру на Ромеу. Ориоль неудачно подставил ногу и мяч отлетел в сторону на Вермеерена, а Артур метров с 13 пальнул под перекладину – 1:0. «Барселона» же играла основным составом, ротации минимум. Однако Роберт Левандовски был малозаметен, полузащита больше ошибалась, чем созидала. Работали только Ламин Ямаль и Ферран Торрес.

Они и прессинговали хорошо, и комбинировали. Естественно, именно усилия Торреса с Ямалем помогли «Барселоне» отыграться. Ламин получил передачу от Феррана, увидел рывок и отдал вразрез. Торрес же влетел в штрафную площадь, продавил защитника и вторым касанием с линии вратарской пробил. Голкипер задел мяч, но спасти не сумел – 1:1. Отдохнули команды 15 минут, с перерыва вернувшись с новыми силами. И опять выдали они очень резвый старт.

«Антверпен» умудрился и в этот раз забить быстрый гол. Опять же Артур Вермеерен ускорился справа, своевременно прострелив. Кикс от Кунде доставил мяч Янссенну, пробившему под штангу. Всё бы хорошо, но боковой арбитр уже стоял с поднятым флагом. А повтор затем подтвердил, что Винсент был в офсайде в моменте передачи Вермеерена. Спустя три минуты вновь потребовались повторы, и вновь повезло «Барселоне». Серхи Роберто грубым подкатом срезал Кейта, получив прямую красную карточку. Однако Марко Гуиду позвали к монитору, и он понял, что погорячился. Роберто не поднимал ногу высоко, а поэтому красная карточка была заменена на жёлтую.

Дважды арбитр спасал «Барселону», но давление «Антверпена» всё-таки дало свои плоды. Юсуф в очередной раз накрыл Ромеу у чужой штрафной площади, протолкнул мяч левее, куда уже примчался Янссен. Первым касанием Винсент подработал, а вторым пробил под штангу – 2:1. Устал Хави от комедии ошибок, проигрывать не хотел. Через пару минут после гола Гюндоган, Педри и Канселу заменили Фермина Лопеса, Ромеу и Форта.

Бодрее задвигались футболисты «Барселоны», но лидеры команды изменить ход матча не сумели. Атаки каталонцев сопровождались сумбуром. Вскоре и Левандовски поле покинул, уступив место Гиу. Проливной дождь слегка смазал концовку матча, но Марк успел свой гол забить. Выиграл он верх после подачи Гюндогана, умело пробив под рукой голкипера – 2:2. Но последнее слово осталось за «Антверпеном». На третьей компенсированной минуте Иленихена убежал от Кунде, воспользовавшись передачей Батайе вывалился на Пенью и уверенно того переиграл один на один - 3:2.

«Барселона» проиграла, но вышла в плей-офф с первого места. А у «Антверпена» праздник – в последнем туре команда заработала первые очки на групповом этапе.