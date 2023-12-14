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Лига чемпионов

«Антверпен» на последних секундах добил «Барселону» и заработал первые очки в группе ЛЧ

14 Декабря 2023 • 01:01 Комментировать (8)
Антверпен
3:2
Барселона

«Антверпен» и «Барселона» сошлись в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Матч 6-го тура ЛЧ состоялся 13 декабря на стадионе «Босэйл».

Протокол игры  
Антверпен3:2Барселона
(1:0) Вермирен Артур2'  
  35'Торрес Ферран (1:1)
(2:1) Янссен Винсент56'  
(3:2) Иленикена Джордж90'  
  90'Гиу Марк (2:2)
Бутез ЖанДе Лат Ричи  90' 90' (Ван Ден Босх Зено ( 90') Алдервейрельд ТобиКулибали СумайлаВейндал Оуэн  24'Керк Джирано 69' (Батай Йелле ( 69'  90') Кейта МанделаВермирен АртурЮсуф АльхассанЭджуке Чидера 80' (Корбани Кобе ( 80') Янссен Винсент 79' (Иленикена Джордж ( 79')
Запасные: Смитс МиланДе Волф ОртвинЛамменс Сенне
Пенья ИньякиФорт Эктор 60' (Гюндоган Илкай ( 60') Кунде ЖюльКристенсен АндреасБальде АлехандроРоберто Серхи  54' 76' (Касадо Марк ( 76') Ромеу Ориоль 60' (Педри ( 60') Лопес Фермин 60' (Канселу Жоау ( 60') Ямаль Ламин  42'Левандовски Роберт 72' (Гиу Марк ( 72') Торрес Ферран  90'
Запасные: Анхель АларконАстралага АндерКочен ДиегоГарридо АлексДе Йонг ФренкиКубарси ПауРафинья ДиасФелиш Жоау
13 декабря. Стадион "Босуил".

 

Каталонцы уже обеспечили себе плей-офф Лиги чемпионов, забронировав себе ещё и первое место. Поколебать позиции «Барселоны» не могло даже поражение от «Антверпена» и параллельная победа «Порту». Слабо верилось в успех бельгийской команды, но хозяева посрамили скептиков на второй же минуте матча. Позволили заполыхать слабенькой интриге.

Пенья решил сыграть с ближним после передачи назад и покатил по центру на Ромеу. Ориоль неудачно подставил ногу и мяч отлетел в сторону на Вермеерена, а Артур метров с 13 пальнул под перекладину – 1:0. «Барселона» же играла основным составом, ротации минимум. Однако Роберт Левандовски был малозаметен, полузащита больше ошибалась, чем созидала. Работали только Ламин Ямаль и Ферран Торрес.

Они и прессинговали хорошо, и комбинировали. Естественно, именно усилия Торреса с Ямалем помогли «Барселоне» отыграться. Ламин получил передачу от Феррана, увидел рывок и отдал вразрез. Торрес же влетел в штрафную площадь, продавил защитника и вторым касанием с линии вратарской пробил. Голкипер задел мяч, но спасти не сумел – 1:1. Отдохнули команды 15 минут, с перерыва вернувшись с новыми силами. И опять выдали они очень резвый старт.

«Антверпен» умудрился и в этот раз забить быстрый гол. Опять же Артур Вермеерен ускорился справа, своевременно прострелив. Кикс от Кунде доставил мяч Янссенну, пробившему под штангу. Всё бы хорошо, но боковой арбитр уже стоял с поднятым флагом. А повтор затем подтвердил, что Винсент был в офсайде в моменте передачи Вермеерена. Спустя три минуты вновь потребовались повторы, и вновь повезло «Барселоне». Серхи Роберто грубым подкатом срезал Кейта, получив прямую красную карточку. Однако Марко Гуиду позвали к монитору, и он понял, что погорячился. Роберто не поднимал ногу высоко, а поэтому красная карточка была заменена на жёлтую.

Дважды арбитр спасал «Барселону», но давление «Антверпена» всё-таки дало свои плоды. Юсуф в очередной раз накрыл Ромеу у чужой штрафной площади, протолкнул мяч левее, куда уже примчался Янссен. Первым касанием Винсент подработал, а вторым пробил под штангу – 2:1. Устал Хави от комедии ошибок, проигрывать не хотел. Через пару минут после гола Гюндоган, Педри и Канселу заменили Фермина Лопеса, Ромеу и Форта.

Бодрее задвигались футболисты «Барселоны», но лидеры команды изменить ход матча не сумели. Атаки каталонцев сопровождались сумбуром. Вскоре и Левандовски поле покинул, уступив место Гиу. Проливной дождь слегка смазал концовку матча, но Марк успел свой гол забить. Выиграл он верх после подачи Гюндогана, умело пробив под рукой голкипера – 2:2. Но последнее слово осталось за «Антверпеном». На третьей компенсированной минуте Иленихена убежал от Кунде, воспользовавшись передачей Батайе вывалился на Пенью и уверенно того переиграл один на один - 3:2.

«Барселона» проиграла, но вышла в плей-офф с первого места. А у «Антверпена» праздник – в последнем туре команда заработала первые очки на групповом этапе.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Антверпен

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Комментарии (8)
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Barcelona-Champions
14 Декабря 2023 в 02:19
Очередная слабая игра Барселоны, если брать последние матчи. Вроде бы и ничего не решал этот матч, но всё равно остался осадок. В обороне как бвл раньше, ещё со времен Вальверде бардак, так и по сей день. Но раньше хоть атакующая игра Барсы радовала, была эстетика, сейчас тухловато и неубедительно играют впереди каталонцы. В новогодний период надо что-то менять в составе и в игре команды, если Барса хочет чего-то добиться по итогам сезона.
intermerdano
14 Декабря 2023 в 01:24
Ну давайте обсудим как кто играет 🤣

Зы: Миланчик вон в ЛЕ еле-еле пролез с "красивой игрой" 🫡
cabo verde
14 Декабря 2023 в 01:19
ладно, этот матч можно было сливать (хотя у топ-клубов должно быть такое понятие как честь)
посмотрим с кем барса будет в плэй-офф
только с копенгагеном проблем не будет
остальные вполне могут барсу и укатать
как антверпен сегодня
Bartimeus
14 Декабря 2023 в 01:12
1 место, конечно, хорошо, но без мотивации заканчивать турнир такое себе. Ну вот, бегущая, контратакующая команда и снова проблемы. Короче, любая команда, которая бежит атаковать - Барса плывет. Почему оборона не способна читать передачи? С уходом Маскерано прям вся надежность и закончилась. Без Араухо вообще беда.
Леву и Ромеу на банку. Дайте вон Гиу поиграть.
pol-black
14 Декабря 2023 в 01:10
оборона - ужас, атака - тухляк. сколько это будет продолжаться? до конца сезона?
pol-black
14 Декабря 2023 в 01:09
какой то кошмар...
375297059505
14 Декабря 2023 в 01:04
Хави-уходи... лучше я буду помнить тебя как игрока, чем как тренера
Bartimeus
14 Декабря 2023 в 01:19
Наверно, до конца сезона доработает
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