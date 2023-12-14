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Лига чемпионов

«Шахтёр» забил два «странных» гола, но без шансов уступил «Порту» и упал в Лигу Европы

14 Декабря 2023 • 00:58 Комментировать
Порту
5:3
Шахтёр Донецк

«Порту» и «Шахтёр» сыграли в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Матч 6-го тура ЛЧ состоялся 13 декабря на стадионе «Драгау».

Протокол игры  
Порту5:3Шахтёр Донецк
(1:0) Галено Вандерсон9'  
  29'Сикан Даниил (1:1)
(2:1) Галено Вандерсон43'  
(3:1) Тареми Мехди62'  
  73'Эуштакиу Стивен (3:2)
(4:2) Пепе Кеплер76'  
(5:2) Консейсау Франсишку82'  
  88'Эгиналдо де Соуза Лемос (5:3)
Кошта ДиогуСанчес Хорхе 76' (Мариу Жоау III ( 76') Пепе КеплерКардозу ФабиуЗанузи ЗайдуПепе VI 81' (Франко Андре ( 81') Варела АланЭуштакиу Стивен 81' (Груйич Марко ( 81') Галено Вандерсон 88' (Хайме Иван ( 88') Эванилсон 81' (Консейсау Франсишку ( 81') Тареми Мехди
Запасные: Франсиско МартинесКарму ДавидФолья БернардоЛодер ДэнниРамош Клаудиу  30'Боржеш ГонсалуВенделл Боргес
Ризнык ДмитрийГочолеишвили ГиоргиБондарь Валерий  90'Ракицкий Ярослав 72' (Келси Кевин ( 72') Матвиенко НиколайБондаренко Артём 85' (Эгиналдо де Соуза Лемос ( 85') Степаненко ТарасСудаков Георгий  54'Зубков Александр 85' (Назарина Егор ( 85'  90') Сикан ДаниилКрыськив Дмитрий 59' (Невертон ( 59')
Запасные: Козик ЭдуардШвед МарьянЛемкин СтавАзаров ИраклийКастильо ДенилДисмас НоватусПедринью РошаРудько Артур
13 декабря. Стадион "Драгау" (Порту).

 

Матч «Порту» и «Шахтёра» был крайне важен для обеих команд. Посыл очень прост – побеждаешь, проходишь в плей-офф Лиги чемпионов без оглядки на другие матчи. У гостей других вариантов вообще не было. Португальцев ещё устраивала ничья, однако об этом исходе футболисты Сержиу Консейсау и не думали. Только прозвучал стартовый свисток, как «драконы» стали душить своего соперника. Прессинг – высокий, атаки – постоянные.

На второй минуте уже Эванилсон исхитрился навесить от лицевой линии под давлением Георгия Судакова, а Мехди Тареми сумел извернуться, пробив головой в правый нижний угол. Дмитрий Ризнык выудил мяч из-под штанги. «Порту» не сбросил скоростей. Прошла передача на Пепе Акино в штрафную площадь, тот в касание в падении отдал во вратарскую, где прибежавший параллельным курсом Вандерсон Галено легко расстрелял пустые ворота – 1:0.

Десяти минут не прошло, а счёт открыт. Только после этого слегка поднял голову «Шахтёр». Кросс Судакова прилетел на голову Крыськива, тот пробил в могучем прыжке, направив мяч над перекладиной. «Порту» будто не принял тревожный звонок. Диогу Коште пришлось спасать после плотного удара Гочолеишвили – португальский голкипер достал мяч в углу ворот. А на исходе получаса доставать пришлось уже из сетки.

Зубков получил мяч на грани офсайда и прострелил. Португальцы увидели поднятый флаг бокового арбитра и бросили играть, а Сикан просто закатил мяч в пустые ворота. Вот только офсайда у Александра никакого не было, боковой арбитр ошибся. Арбитр повтор посмотрел и гол засчитал. За такое странное решение португальцы едва не «казнили» арбитра, высыпали всей скамейкой. Пара жёлтых карточек успокоила «драконов».

Ну а эмоциональный всплеск помог стать злее. Далее у «Шахтёра» уже шансов не было. Сануси отборолся слева и по краю запустил Пепе Акино, тот выкатил на дугу штрафной площади, а набежавший Вандерсон Галено техничным ударом оформил дубль – 3:1. Тареми на старте второго тайма мог забивать, но Ризнык в шикарном броске вытащил мяч из-под перекладины. А иранский форвард головой пробил очень круто.

В том эпизоде голкипер спас, но на исходе часа игрового времени именно Мехди Тареми окончательно похоронил интригу. Галено подкараулил ошибку Бондаренко в центре поля, сразу же отдал вперёд, а иранец тоже придумывать ничего не стал – мощно пробил. Ризняк даже толком среагировать не сумел – 3:1. Тотально «Порту» доминировал, но нервной концовки не избежал. Чуть ослабили хватку и получили в свои ворота.

Даниил Сикан после падения Зубкова пробил в ближний угол, а Диогу Кошта отразил мяч точно в Эштакиу – 3:2. Правда, через три минуты португальцы восстановили статус-кво. Подача Галено от угла поля пошла точно на Пепе, ветеран «подрезал» Степаненко, пробив между ног голкиперу – 4:2. А Франсишку Консейсау отличился, проведя всего минуту на поле. Матвиенко ошибся при приёме поперечной передачи, Шику совершил перехват, вошёл в штрафную площадь и точно пробил – 5:2.

Эгиналдо повторил трюк Консейсау, быстро забив после выхода на замену. И тоже ошибка обороны завершилась мощным ударом в дальний угол – 5:3. «Порту» был явно сильнее и заслуженно победил, продолжив борьбу в плей-офф Лиги чемпионов. «Шахтёр» же падает в Лигу Европы.

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Евро-Футбол.Ру,
Порту Шахтёр Донецк

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