«Селтик» вырвал победу в матче с «Фейеноордом», команды попрощались с Лигой чемпионов

«Селтик» и «Фейеноорд» попрощались с Лигой чемпионов очным матчем, который ничего не менял в таблице. Игра получилась без перевеса одной из команд. Кёго Фурухаси оказался один перед воротами и не смог пробить голкипера. Похожий момент у Сантьяго Хименеса, который отправил мяч в сетку, но там был офсайд. После подачи углового голландцы некорректно играли у своих ворот - фол и пенальти. Луис Пальма пробил по центру и открыл счет. Лютсхарел Гертрейда вывалился на отличную позицию и с угла вратарской зарядил в штангу.

После перерыва Пальма расстреливал ворота вторым касанием, а кипер парировал ногой. Гости отыгрались в конце после неожиданного отскока в штрафной, Янкуба Минте не растерялся и послал мяч в цель. Каллум Макгрегор напоследок жахнул издали - штанга. Га 90-й минуте после корнера Густав Лагербильке вырвал для шотландцев победу - 2:1.

«Селтик» в любом случае последний, а соперник с третьего места переходит в Лигу Европы.