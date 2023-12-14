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«Селтик» вырвал победу в матче с «Фейеноордом», команды попрощались с Лигой чемпионов

14 Декабря 2023 • 00:57 Комментировать
Селтик
2:1
Фейеноорд

«Селтик» и «Фейеноорд» попрощались с Лигой чемпионов очным матчем, который ничего не менял в таблице. Игра получилась без перевеса одной из команд. Кёго Фурухаси оказался один перед воротами и не смог пробить голкипера. Похожий момент у Сантьяго Хименеса, который отправил мяч в сетку, но там был офсайд. После подачи углового голландцы некорректно играли у своих ворот - фол и пенальти. Луис Пальма пробил по центру и открыл счет. Лютсхарел Гертрейда вывалился на отличную позицию и с угла вратарской зарядил в штангу.

После перерыва Пальма расстреливал ворота вторым касанием, а кипер парировал ногой. Гости отыгрались в конце после неожиданного отскока в штрафной, Янкуба Минте не растерялся и послал мяч в цель. Каллум Макгрегор напоследок жахнул издали - штанга. Га 90-й минуте после корнера Густав Лагербильке вырвал для шотландцев победу - 2:1.

«Селтик» в любом случае последний, а соперник с третьего места переходит в Лигу Европы.

Протокол игры  
Селтик2:1Фейеноорд
(1:0) Пальма Луис33'  
  82'Минте Янкуба (1:1)
(2:1) Лагербильке Густав90'  
Харт ДжоДжонстон Алистер  22'Уэлш Стивен 75' (Лагербильке Густав ( 75') Скэйлз ЛиамТэйлор Грэг  45'О'Райли МэттьюИвата Томоки 19' (Бернарду Паулу ( 19') Макгрегор КаллумДжонстон Майкл 68' (Форрест Джеймс ( 68') Фурухаси Кёго 68' (О Хен-Гю ( 68') Пальма Луис 75' (Фрейм Митчел ( 75')
Запасные: Ралстон ЭнтониТернбулл ДэвидФиллипс НатаниэльХольм Один ТьягоБэйн СкоттМоррисон Джо
Бейло ЮстинГертрейда ЛютсхарелБелен Томас 79' (Дилросун Джавайро ( 79') Ганцко ДавидХартман КвилиндсиЗерруки Рамиз  31'Тимбер Квинтен  44' 54' (Ван Ден Белт Томас ( 54') Пайшао Игор 54' (Минте Янкуба ( 54'  61') Стенгс Келвин 54' (Виффер Матс ( 54') Иванушец Лука 67' (Уэда Аясэ ( 67') Хименес Сантьяго Томас
Запасные: Лопес МаркосМиламбо АнтониЛампру КостантиносЛингр ОндржейСейер ЛеоТраунер ГернотВелленройтер Тимон
13 декабря. Стадион "Селтик Парк".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Фейеноорд Селтик

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