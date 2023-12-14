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Лига чемпионов

«Атлетико» не оставил шансов «Лацио» и выиграл группу

14 Декабря 2023 • 00:57 Комментировать
Атлетико М
2:0
Лацио

В центральном матче группы Е Лиги чемпионов «Атлетико» и «Лацио» бились за первое место. Итальянцам была нужна только победа, но сегодня у них ничего не получилось. Сэмуел Лино отобрал мяч на левом фланге и покатил в штрафную под удар Антуану Гризманну - быстрый гол. Марио Эрмосо замкнул навес Науэля Молины, но Лино был в пассивном офсайде, нет гола. Анхель Корреа пытался пробить ножницами, тут же мяч оказался у Мемфиса Депая, который вывел на голевой удар Лино - 2:0. Депай со штрафного едва не огорчил вратаря, но тот справился, а вот Альваро Мората метров с 10 не попал по пустым воротам.

«Лацио» с 10 очками финиширует вторым, соперник с 14 баллами выиграл группу.

Протокол игры  
Атлетико М2:0Лацио
(1:0) Гризманн Антуан6'  
(2:0) Лино Сэмуел51'  
Облак ЯнСавич Стефан 68' (Аспиликуэта Сесар ( 68') Хименес Хосе  45' 46' (Сёюнджю Чаглар ( 46') Эрмосо МариоМолина НауэльДе Пауль РодригоВитсель Аксель 63' (Коке Хорхе ( 63') Ньигес СаульЛино СэмуелГризманн Антуан 46' (Депай Мемфис ( 46') Корреа Анхель 63' (Мората Альваро ( 63')
Запасные: Мандава РейнилдуХисмера АйторГрбич ИвоГалан ХавиЛьоренте МаркосГомис АнтониоРикельме Родриго
Проведель ИванМарушич Адам  47' 58' (Андерсон Фелипе ( 58') Казале НиколоХила МариоХюсай Эльсейд 70' (Пеллегрини Лука ( 70') Гендузи Маттео  72'Весино МатиасАльберто Луис 64' (Кастельянос Валентин ( 64') Педро Родригес  8' 58' (Лаццари Мануэль ( 58') Иммобиле Чиро 64' (Камада Даити ( 64') Дзакканьи Маттиа
Запасные: Federico MagroКатальди ДанилоПатрикДуцу МаттеоСепе Луиджи
13 декабря. Стадион "Цивитас Метрополитано".

 

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