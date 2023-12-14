«Атлетико» не оставил шансов «Лацио» и выиграл группу

В центральном матче группы Е Лиги чемпионов «Атлетико» и «Лацио» бились за первое место. Итальянцам была нужна только победа, но сегодня у них ничего не получилось. Сэмуел Лино отобрал мяч на левом фланге и покатил в штрафную под удар Антуану Гризманну - быстрый гол. Марио Эрмосо замкнул навес Науэля Молины, но Лино был в пассивном офсайде, нет гола. Анхель Корреа пытался пробить ножницами, тут же мяч оказался у Мемфиса Депая, который вывел на голевой удар Лино - 2:0. Депай со штрафного едва не огорчил вратаря, но тот справился, а вот Альваро Мората метров с 10 не попал по пустым воротам.
«Лацио» с 10 очками финиширует вторым, соперник с 14 баллами выиграл группу.
Протокол игры
|(1:0) Гризманн Антуан6'
|(2:0) Лино Сэмуел51'
Облак Ян•Савич Стефан68' (Аспиликуэта Сесар (68') •Хименес Хосе 45'46' (Сёюнджю Чаглар (46') •Эрмосо Марио•Молина Науэль•Де Пауль Родриго•Витсель Аксель63' (Коке Хорхе (63') •Ньигес Сауль•Лино Сэмуел•Гризманн Антуан46' (Депай Мемфис (46') •Корреа Анхель63' (Мората Альваро (63')
Проведель Иван•Марушич Адам 47'58' (Андерсон Фелипе (58') •Казале Николо•Хила Марио•Хюсай Эльсейд70' (Пеллегрини Лука (70') •Гендузи Маттео• 72'Весино Матиас•Альберто Луис64' (Кастельянос Валентин (64') •Педро Родригес 8'58' (Лаццари Мануэль (58') •Иммобиле Чиро64' (Камада Даити (64') •Дзакканьи Маттиа
13 декабря. Стадион "Цивитас Метрополитано".
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