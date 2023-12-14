«Атлетико» не оставил шансов «Лацио» и выиграл группу

В центральном матче группы Е Лиги чемпионов «Атлетико» и «Лацио» бились за первое место. Итальянцам была нужна только победа, но сегодня у них ничего не получилось. Сэмуел Лино отобрал мяч на левом фланге и покатил в штрафную под удар Антуану Гризманну - быстрый гол. Марио Эрмосо замкнул навес Науэля Молины, но Лино был в пассивном офсайде, нет гола. Анхель Корреа пытался пробить ножницами, тут же мяч оказался у Мемфиса Депая, который вывел на голевой удар Лино - 2:0. Депай со штрафного едва не огорчил вратаря, но тот справился, а вот Альваро Мората метров с 10 не попал по пустым воротам.

«Лацио» с 10 очками финиширует вторым, соперник с 14 баллами выиграл группу.