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Лига чемпионов

​Известны все участники 1/8 финала Лиги чемпионов молния

14 Декабря 2023 • 00:56 Комментировать (8)

Завершился групповой этап Лиги чемпионов. По его итогам 16 команд получили билеты в плей-офф турнира. Ниже приводим список тех, кто пробился в следующую стадию главного клубного соревнования континента.

С первого места вышли: «Бавария», «Арсенал», «Реал», «Реал Сосьедад», «Атлетико», «Боруссия» Дортмунд, «Манчестер Сити», «Барселона».

Со второго места вышли: «Копенгаген», ПСВ, «Наполи», «Интер», «Лацио», «ПСЖ», «РБ Лейпциг», «Порту».

В понедельник, 18 декабря, состоится жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов.

Добавим, что действующим обладателем трофея Лиги чемпионов является «Манчестер Сити».

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Реал Мадрид Лацио Интер Милан Бавария Атлетико Мадрид Барселона Копенгаген Порту Манчестер Сити Реал Сосьедад Боруссия Дортмунд Арсенал Лондон ПСВ ПСЖ Лига Чемпионов Наполи РБ Лейпциг ещё теги
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Комментарии (8)
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Bartimeus
14 Декабря 2023 в 01:33
Вот смотрю и думаю: а какой соперник должен попасться Барсе, чтобы пройти дальше? Минус Порту. С Лейпцигом пару разгромов прилетит. С ПСЖ, Наполи, Интером наверняка ловить нечего, на контратаках накидают. ПСВ в чемпе крушит всех, если в шустрый футбол сыграет, Барса не устоит. Остается Лацио и Копенгаген.
cabo verde
14 Декабря 2023 в 01:17
вот и посмотрим чего итальянские команды стоят
халявного жребия как в прошлом году не будет
intermerdano
14 Декабря 2023 в 01:19
Чефирчик любимому Интеру подкинет Боруссию, Атлетико или кризисную Барсу, вот и весь жребий. На Лацио всем пофиг
intermerdano
14 Декабря 2023 в 01:05
ПСВ без кавычек, интересно
Александр Тихий
14 Декабря 2023 в 01:09
ПСВ в русском языке пишется без кавычек, в отличие от ПСЖ
intermerdano
14 Декабря 2023 в 01:14
Почему? Чем отличается одно сокращение от другого?
intermerdano
14 Декабря 2023 в 01:18
Забавы ради спросил чатжпт (исключительно из интереса):
Название футбольного клуба "ПСЖ" (Paris Saint-Germain) также пишется в русском языке без кавычек. Подобно "ПСВ", это название уже хорошо установилось в русском языке как стандартное обозначение клуба и не требует дополнительного выделения кавычками.

Как и в случае с "ПСВ", "ПСЖ" является широко узнаваемым и часто используемым названием, которое воспринимается как обычное слово в контексте обсуждения футбола и спортивных событий. Это название не требует кавычек для выделения, так как не является иностранным словом или выражением, не вошедшим в обиход, и не подпадает под другие категории, где кавычки обычно используются.
intermerdano
14 Декабря 2023 в 01:22
А вот, что чатжпт думает про пример из статьи (тоже исключительно из интереса спросил, так как чатжпт штука новая неизведанная):
Спасибо за пример. Видно, что в данной статье используется смешанный стиль: некоторые названия клубов взяты в кавычки, а некоторые - нет. Это может быть связано с конкретным стилем издания или предпочтениями автора статьи.

В русском языке нет строгого правила, требующего использования кавычек для названий спортивных команд. В некоторых случаях редакции или авторы могут выбирать использовать кавычки для выделения всех или некоторых названий команд для единообразия или других стилистических целей.

В целом, использование кавычек в таких случаях - это вопрос стилистического предпочтения, а не строгого грамматического правила. Так что вариации в разных источниках встречаются довольно часто.
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Црвена Звезда Црвена Звезда
Манчестер Сити Манчестер Сити
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РБ Лейпциг РБ Лейпциг
Янг Бойз Янг Бойз
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Атлетико М Атлетико М
Лацио Лацио
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Боруссия Д Боруссия Д
ПСЖ ПСЖ
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Порту Порту
Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк
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