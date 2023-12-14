Завершился групповой этап Лиги чемпионов. По его итогам 16 команд получили билеты в плей-офф турнира. Ниже приводим список тех, кто пробился в следующую стадию главного клубного соревнования континента.
С первого места вышли: «Бавария», «Арсенал», «Реал», «Реал Сосьедад», «Атлетико», «Боруссия» Дортмунд, «Манчестер Сити», «Барселона».
Со второго места вышли: «Копенгаген», ПСВ, «Наполи», «Интер», «Лацио», «ПСЖ», «РБ Лейпциг», «Порту».
В понедельник, 18 декабря, состоится жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов.
Добавим, что действующим обладателем трофея Лиги чемпионов является «Манчестер Сити».
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Название футбольного клуба "ПСЖ" (Paris Saint-Germain) также пишется в русском языке без кавычек. Подобно "ПСВ", это название уже хорошо установилось в русском языке как стандартное обозначение клуба и не требует дополнительного выделения кавычками.
Как и в случае с "ПСВ", "ПСЖ" является широко узнаваемым и часто используемым названием, которое воспринимается как обычное слово в контексте обсуждения футбола и спортивных событий. Это название не требует кавычек для выделения, так как не является иностранным словом или выражением, не вошедшим в обиход, и не подпадает под другие категории, где кавычки обычно используются.
Спасибо за пример. Видно, что в данной статье используется смешанный стиль: некоторые названия клубов взяты в кавычки, а некоторые - нет. Это может быть связано с конкретным стилем издания или предпочтениями автора статьи.
В русском языке нет строгого правила, требующего использования кавычек для названий спортивных команд. В некоторых случаях редакции или авторы могут выбирать использовать кавычки для выделения всех или некоторых названий команд для единообразия или других стилистических целей.
В целом, использование кавычек в таких случаях - это вопрос стилистического предпочтения, а не строгого грамматического правила. Так что вариации в разных источниках встречаются довольно часто.
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