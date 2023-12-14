Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

Компромиссный вариант для «россонери»: «Милан» одержал волевую победу над «Ньюкаслом» и вышел в плей-офф Лиги Европы

14 Декабря 2023 • 00:55 Комментировать (2)
Ньюкасл
1:2
Милан

«Ньюкасл» и «Милан» рубились в очном матче за путёвку в еврокубковую весну.

Протокол игры  
Ньюкасл1:2Милан
(1:0) Жоэлинтон33'  
  59'Пулишич Кристиан (1:1)
  84'Чуквуэзе Саму (1:2)
Дубравка МартинТриппьер Киран 63' (Бёрн Дэн ( 63') Ласcеллс ДжамалШёр ФабианЛивраменто ВалентиноМайли Льюис 71' (Лонгстафф Шон ( 71') Гимараэс БруноЖоэлинтон  72'Альмирон МигельУилсон КаллумГордон Энтони 62' (Исак Александр ( 62')
Запасные: Кариус ЛорисХолл ЛьюисХаррисон АдамДамметт Пол
Меньян Майк  45'Калабрия ДавидеТомори ФикайоЭрнандес ТеоФлоренци Алессандро  90'Рейндерс ТиджаниМуса Юнус  80' 83' (Окафор Ноа ( 83') Пулишич Кристиан 73' (Побега Томмазо ( 73') Лофтус-Чик Рубен 73' (Йович Лука ( 73'  78') Леау Рафаэл  40' 88' (Бартезаги Давиде ( 88') Жиру Оливье 83' (Чуквуэзе Саму ( 83')
Запасные: Адли ЯсинНсиала КлинтонКрунич РадеТраоре ШакаМиранте АнтониоНава Лапо
13 декабря. Стадион "Сент-Джеймс Парк".

Точно перед этим матчем можно было сказать лишь то, что одна из этих команд попадёт в евровесну, а другая уже в декабре вылетит из еврокубков. «ПСЖ» по итогам пятого тура обеспечил себе место в первой тройке таблицы. Поэтому «Ньюкасл» и «Милан» боролись либо за вторую, либо за третью строчку – в определённой степени в зависимости от того, как складывались дела в параллельном матче «Боруссия» Дортмунд – «ПСЖ».

Что требовалось «Ньюкаслу» для выхода в плей-офф Лиги чемпионов? Своя победа над «Миланом» вкупе с невыигрышем «ПСЖ» у «Боруссии». Что нужно было «Милану» для прохода в плей-офф Лиги чемпионов? Своя победа над «Ньюкаслом» вместе с поражением «ПСЖ» от «Боруссии». Если «Ньюкасл» и «Милан» играли между собой вничью, то матч «Боруссия» – «ПСЖ» не имел для них никакого значения. Тогда «Ньюкасл» попадал бы в плей-офф Лиги Европы, а «Милан» брал бы пример с «Манчестер Юнайтед» и вылетал бы из еврокубков.

На шестой минуте Триппьер прямым ударом со штрафного подкинул мяч над перекладиной рядом с левой девяткой. Это был полуопасный момент. А действительно острая ситуация возникла на исходе первой трети часа игры. Жоэлинтон простреливал справа на Альмирона, и Меньян уже ничего не мог поделать, но до конца доиграл Томори и в подкате не допустил до мяча Мигеля. Чем ответил «Милан»? Муса отдал пас на Леау, который с левого полуфланга выстрелил мимо дальнего угла.

На 33-й минуте диспозиция в группе F изменилась. Потому что «Ньюкасл» открыл счёт. Энтони Гордон из центра отдал пас направо Льюису Майли, тот коротко откатил Жоэлинтону. Никто из миланцев не помешал бразильцу нанести гроссмейстерский удар в левую девятку (1:0). Учитывая, что в игре дортмундской «Боруссии» и «ПСЖ» на табло горели нули, «Ньюкасл» в онлайн-таблице поднялся на второе место, догнав парижан по очкам и опередив по личным встречам.

На 59-й минуте «сороки» вновь опустились в виртуальной таблице на третью строчку. Леау, избежав офсайда, прострелил с левой стороны в центр. Дальше мяч задвигался по ломаной линии и по маршруту Томори – Жиру – Пулишич отправился в правый угол (1:1). «Милан» продолжал находиться на последнем месте – ему требовалась победа, чтобы не вылететь из еврокубков.

А «Ньюкаслу» требовалась победа, чтобы вновь обойти «ПСЖ», который играл вничью в Дортмунде. Нашла коса на камень – ничья никого не устраивала. «Милан» она не устраивала бы по-любому, а для «Ньюкаслу» хватило бы ничьей, чтобы обеспечить себе попадание в плей-офф Лиги Европы, но это же была задача-минимум для «сорок».  Если бы «ПСЖ» уверенно обыгрывал дортмундцев, тогда «Ньюкасл» мог бы думать, что ему незачем стремиться к победе, но там ведь была промежуточная ничья.

Эдди Хау выпустил на замену Исака, который с левого угла штрафной пальнул выше створа. Бруно Гимараэс с дальней дистанции потревожил Меньяна – голкипер гостей перевёл снаряд в перекладину. Леау устремился в контратаку и пробил низом в левую штангу. А на 84-й минуте новый ответный выпад «Милана» завершился голом. Чуквезе, только что появившийся на замену, вкрутил мяч из зоны правого инсайда в дальний угол (1:2). Голевую передачу отдал из центра появившийся на замену на десять минут раньше Йович.

Отыграться у «Ньюкасла» не получилось, поэтому его еврокубковая кампания закончилась уже в декабре на последнем месте лигочемпионской группы. Что касается «Милана», то куда он отправится, зависело от результата матча «Боруссия» – «ПСЖ». Если парижане проиграли бы, «россонери» попали бы в плей-офф Лиги чемпионов. Но в Дортмунде была зафиксирована ничья, и с учётом этого «Милан» попал в плей-офф Лиги Европы. То есть компромиссный вариант получился для «красно-чёрных». Могли они остаться вообще без еврокубковой весны, но не остались.

Кирилл Иванцов

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Милан Лига Чемпионов ещё теги

Новости по матчу

13 Декабря
21:55
​«Ньюкасл» и «Милан» объявили составы на очную битву
21:30
«Ньюкасл» - «Милан»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2
14:04
PARI: «Ньюкасл» — фаворит в матче с «Миланом» в Лиге чемпионов
02:18
Ньюкасл - Милан: где смотреть прямую трансляцию онлайн
12 Декабря
23:25
Пиоли: «Леау готов выйти в старте»
22:45
Пиоли – о матче с «Ньюкаслом»: «Для нас это финал»
22:04
Пулишич: «Милан» отдаст все силы, чтобы выйти в 1/8 финала»
21:25
​«ПСЖ» с Мбаппе может вылететь из Лиги чемпионов – все интриги среды
20:11
Кариус может сыграть против «Милана»
20:11
«Ньюкасл» - «Милан»: прогноз и ставки БК Pinnacle
11 Декабря
23:50
Прогноз на точный счёт матча Ньюкасл – Милан Лиги чемпионов 13 декабря 2023
08 Декабря
21:20
Леау пропустит матч «Милана» против «Аталанты»
Показать ещё
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии (2)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
rossoneri forza
14 Декабря 2023 в 01:38
"Милан" был очень близок, чтобы выйти в 1/8 финала, подопечные Пиоли сделали все, что от них зависело,одержав волевую победу, но ничья в Дортмунде свела на нет все усилия "красно-черных". Домашняя ничья с тем же "Ньюкаслом" им боком вышла, как и недавний провал с "Боруссией" на "Сан-Сиро". Впрочем, выход в Лигу Европы - награда для них за этот маленький подвиг в Ньюкасле. "Милан" покидает красиво эту Лигу чемпионов в отличие от того же МЮ.
kol7777
14 Декабря 2023 в 01:06
Сами не вышли , но зато помогли парижскому мешку пройти дальше в ЛЧ , Жаль Ньюкасл .
Футбол онлайн
Окончен
Црвена Звезда Црвена Звезда
Манчестер Сити Манчестер Сити
2
3
5.30 4.20 1.65
Видео
Окончен
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
Янг Бойз Янг Бойз
2
1
Видео
Окончен
Атлетико М Атлетико М
Лацио Лацио
2
0
1.02 25.00 85.00
Видео
Окончен
Боруссия Д Боруссия Д
ПСЖ ПСЖ
1
1
5.00 2.30 2.55
Видео
Окончен
Порту Порту
Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк
5
3
Видео
Окончен
Ньюкасл Ньюкасл
Милан Милан
1
2
3.00 2.08 4.70
Видео
Окончен
Антверпен Антверпен
Барселона Барселона
3
2
1.65 3.25 7.30
Видео
Окончен
Селтик Селтик
Фейеноорд Фейеноорд
2
1
1.50 3.65 9.00
Видео
Все матчи
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 14 Декабря
01:06 · Лига чемпионов
Когда пройдёт жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов
00:57 · Лига чемпионов
«Селтик» вырвал победу в матче с «Фейеноордом», команды попрощались с Лигой чемпионов
00:57 · Лига чемпионов
«Атлетико» не оставил шансов «Лацио» и выиграл группу
00:37 · Лига чемпионов
​Ямаль вошёл в историю Лиги чемпионов
00:30 · Лига чемпионов
​«Барселона» пропустила самый быстрый гол в Лиге чемпионов за 12 лет
00:16 · Лига чемпионов
​«Шахтёр» забил странный гол в Лиге чемпионов – боковой судья поспешил
13 Декабря
23:35 · Лига чемпионов
Гвардиола впервые выиграл все шесть матчей в группе Лиги чемпионов
23:23 · Лига чемпионов
​Две команды завершили групповой Лиги чемпионов без очковых потерь
22:56 · Лига чемпионов
​«Манчестер Сити» установил рекорд для английских клубов
22:09 · Лига чемпионов
​Левандовски – в основе «Барселоны» на игру с «Антверпеном»
22:00 · Лига чемпионов
​«Боруссия» и «ПСЖ» назвали составы на игру Лиги чемпионов
21:55 · Лига чемпионов
​«Ньюкасл» и «Милан» объявили составы на очную битву
21:30 · Лига чемпионов
«Боруссия» Дортмунд - «ПСЖ»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1
21:30 · Лига чемпионов
«Ньюкасл» - «Милан»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2
21:30 · Лига чемпионов
«Порту» - «Шахтёр»: прямая трансляция, составы, онлайн - 5:3
Все новости
Рекомендуем