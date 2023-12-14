Компромиссный вариант для «россонери»: «Милан» одержал волевую победу над «Ньюкаслом» и вышел в плей-офф Лиги Европы

«Ньюкасл» и «Милан» рубились в очном матче за путёвку в еврокубковую весну.

Точно перед этим матчем можно было сказать лишь то, что одна из этих команд попадёт в евровесну, а другая уже в декабре вылетит из еврокубков. «ПСЖ» по итогам пятого тура обеспечил себе место в первой тройке таблицы. Поэтому «Ньюкасл» и «Милан» боролись либо за вторую, либо за третью строчку – в определённой степени в зависимости от того, как складывались дела в параллельном матче «Боруссия» Дортмунд – «ПСЖ».

Что требовалось «Ньюкаслу» для выхода в плей-офф Лиги чемпионов? Своя победа над «Миланом» вкупе с невыигрышем «ПСЖ» у «Боруссии». Что нужно было «Милану» для прохода в плей-офф Лиги чемпионов? Своя победа над «Ньюкаслом» вместе с поражением «ПСЖ» от «Боруссии». Если «Ньюкасл» и «Милан» играли между собой вничью, то матч «Боруссия» – «ПСЖ» не имел для них никакого значения. Тогда «Ньюкасл» попадал бы в плей-офф Лиги Европы, а «Милан» брал бы пример с «Манчестер Юнайтед» и вылетал бы из еврокубков.

На шестой минуте Триппьер прямым ударом со штрафного подкинул мяч над перекладиной рядом с левой девяткой. Это был полуопасный момент. А действительно острая ситуация возникла на исходе первой трети часа игры. Жоэлинтон простреливал справа на Альмирона, и Меньян уже ничего не мог поделать, но до конца доиграл Томори и в подкате не допустил до мяча Мигеля. Чем ответил «Милан»? Муса отдал пас на Леау, который с левого полуфланга выстрелил мимо дальнего угла.

На 33-й минуте диспозиция в группе F изменилась. Потому что «Ньюкасл» открыл счёт. Энтони Гордон из центра отдал пас направо Льюису Майли, тот коротко откатил Жоэлинтону. Никто из миланцев не помешал бразильцу нанести гроссмейстерский удар в левую девятку (1:0). Учитывая, что в игре дортмундской «Боруссии» и «ПСЖ» на табло горели нули, «Ньюкасл» в онлайн-таблице поднялся на второе место, догнав парижан по очкам и опередив по личным встречам.

На 59-й минуте «сороки» вновь опустились в виртуальной таблице на третью строчку. Леау, избежав офсайда, прострелил с левой стороны в центр. Дальше мяч задвигался по ломаной линии и по маршруту Томори – Жиру – Пулишич отправился в правый угол (1:1). «Милан» продолжал находиться на последнем месте – ему требовалась победа, чтобы не вылететь из еврокубков.

А «Ньюкаслу» требовалась победа, чтобы вновь обойти «ПСЖ», который играл вничью в Дортмунде. Нашла коса на камень – ничья никого не устраивала. «Милан» она не устраивала бы по-любому, а для «Ньюкаслу» хватило бы ничьей, чтобы обеспечить себе попадание в плей-офф Лиги Европы, но это же была задача-минимум для «сорок». Если бы «ПСЖ» уверенно обыгрывал дортмундцев, тогда «Ньюкасл» мог бы думать, что ему незачем стремиться к победе, но там ведь была промежуточная ничья.

Эдди Хау выпустил на замену Исака, который с левого угла штрафной пальнул выше створа. Бруно Гимараэс с дальней дистанции потревожил Меньяна – голкипер гостей перевёл снаряд в перекладину. Леау устремился в контратаку и пробил низом в левую штангу. А на 84-й минуте новый ответный выпад «Милана» завершился голом. Чуквезе, только что появившийся на замену, вкрутил мяч из зоны правого инсайда в дальний угол (1:2). Голевую передачу отдал из центра появившийся на замену на десять минут раньше Йович.

Отыграться у «Ньюкасла» не получилось, поэтому его еврокубковая кампания закончилась уже в декабре на последнем месте лигочемпионской группы. Что касается «Милана», то куда он отправится, зависело от результата матча «Боруссия» – «ПСЖ». Если парижане проиграли бы, «россонери» попали бы в плей-офф Лиги чемпионов. Но в Дортмунде была зафиксирована ничья, и с учётом этого «Милан» попал в плей-офф Лиги Европы. То есть компромиссный вариант получился для «красно-чёрных». Могли они остаться вообще без еврокубковой весны, но не остались.

Кирилл Иванцов