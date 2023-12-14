В среду «Барселона» проводит гостевой матч шестого тура групповой Лиги чемпионов против «Антверпена». Ближе к завершению первого тайма каталонцы сравняли счёт – гол забил Ферран Торрес с передачи Ламина Ямаля.

Как сообщает Opta, Ямаль вошёл в историю Лиги чемпионов как первый 16-летний футболист с результативным действием.

Следить за концовкой матча Лиги чемпионов между «Антверпеном» и «Барселоной» можно в текстовой трансляции, которая проходит на страницах портала LiveResult.

Отметим, что «Барселона» уже оформила себе место в плей-офф Лиги чемпионов.