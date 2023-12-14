​«Барселона» пропустила самый быстрый гол в Лиге чемпионов за 12 лет

В среду вечером «Барселона» проводит гостевой матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Антверпена». Команда Хави пропустила быстрый гол – уже на второй минуте.

Как сообщает Opta, «Барселона» пропустила гол уже спустя 1 минуту и 16 секунд с момента стартового свистка. Это самый быстрый пропущенный гол «сине-гранатовых» в Лиге чемпионов с 13 сентября 2011 года. Тогда каталонцы пропустили от форварда «Милана» Алешандре Пато уже на 24-й секунде поединка.

Следить за матчем между «Антверпеном» и «Барселоной» можно в текстовой трансляции на портале LiveResult.