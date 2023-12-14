​«Шахтёр» забил странный гол в Лиге чемпионов – боковой судья поспешил

В среду в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов играют «Порту» и «Шахтёр». По ходу первого тайма украинская команда смогла сравнять счёт – автором гола стал Даниил Сикан. При этом взятие ворот получилось спорным. Боковой арбитр зафиксировал офсайд у Александра Зубкова и после небольшой паузы поднял флаг. Увидев сигнал лайнсмэна, почти все защитники «Порту» остановились, но главный рефери свисток не давал. Зубков в итоге обыграл защитника, который не останавливался, и сделал пас на пустые ворота Сикану. ВАР проверил момент, и арбитр указал на центр поля, ведь офсайда в ходе атаки не было. Игроки и тренеры «Порту» были возмущены.

В концовке первого тайма «Порту» снова повёл в счёте, следить за игрой можно в текстовой трансляции.