Гвардиола впервые выиграл все шесть матчей в группе Лиги чемпионов

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола впервые в тренерской карьере выиграл шесть матчей в рамках группового этапа Лиги чемпионов.

«Горожане» завершили первую стадию главного еврокубка, набрав 18 очков в группе с «РБ Лейпцигом», «Црвеной звездой» и «Янг Бойз». Ранее Гвардиола руководил «Барселоной» и «Баварией», однако во главе ни одного из трёх клубов, начиная с 2008 года, специалист не смог выиграть все шесть матчей в рамках группового этапа Лиги чемпионов.

Напомним, что «Манчестер Сити» выиграл последний розыгрыш главного еврокубка. На счету «горожан» восемь подряд побед в рамках ЛЧ.