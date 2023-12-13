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Гвардиола впервые выиграл все шесть матчей в группе Лиги чемпионов

13 Декабря 2023 • 23:35 Комментировать
Црвена Звезда
2:3
Манчестер Сити

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола впервые в тренерской карьере выиграл шесть матчей в рамках группового этапа Лиги чемпионов.

«Горожане» завершили первую стадию главного еврокубка, набрав 18 очков в группе с «РБ Лейпцигом», «Црвеной звездой» и «Янг Бойз». Ранее Гвардиола руководил «Барселоной» и «Баварией», однако во главе ни одного из трёх клубов, начиная с 2008 года, специалист не смог выиграть все шесть матчей в рамках группового этапа Лиги чемпионов.

Напомним, что «Манчестер Сити» выиграл последний розыгрыш главного еврокубка. На счету «горожан» восемь подряд побед в рамках ЛЧ.

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