​Две команды завершили групповой Лиги чемпионов без очковых потерь

Групповой этап Лиги чемпионов завершается. Стоит отметить, что две команды преодолели стадию без очковых потерь – по шесть матчей из шести выиграли испанский «Реал» и английский «Манчестер Сити».

«Реал» в своём квартете опередил «Наполи», «Брагу» и берлинский «Унион». «Манчестер Сити», в свою очередь, по два раза обыграл «РБ Лейпциг», «Янг Бойз» и «Црвену Звезду».

Отметим, что «Манчестер Сити» в прошлом сезоне выиграл Лигу чемпионов. В финальном матче команда Хосепа Гвардиолы с минимальным счётом 1:0 обыграла «Интер». Автором гола стал полузащитник Родри.

«Манчестер Сити» установил рекорд для английских клубов