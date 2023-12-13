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​«Манчестер Сити» установил рекорд для английских клубов

13 Декабря 2023 • 22:56 Комментировать
Црвена Звезда
2:3
Манчестер Сити
окончен

В среду «Манчестер Сити» обыграл «Црвену Звезду» со счётом 3:2 в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов. Таким образом, «горожане» преодолели групповой барьер без потерь – они набрали 18 очков из 18 возможных.

Как сообщает Opta, «Манчестер Сити» стал первым клубом из Англии, выигравшим восемь подряд матчей в Лиге чемпионов или, ранее, Кубке европейских чемпионов.

В последний раз «Манчестер Сити» уходил с поля без победы в Лиге чемпионов 9 мая, когда команда Хосепа Гвардиолы сыграла вничью с «Реалом» в первом полуфинале прошлого сезона.

Если говорить о серии «Манчестер Сити» без поражений в Лиге чемпионов, то она насчитывает уже 19 игр (14 побед, 5 ничьих).  

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити

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