​«Манчестер Сити» установил рекорд для английских клубов

В среду «Манчестер Сити» обыграл «Црвену Звезду» со счётом 3:2 в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов. Таким образом, «горожане» преодолели групповой барьер без потерь – они набрали 18 очков из 18 возможных.

Как сообщает Opta, «Манчестер Сити» стал первым клубом из Англии, выигравшим восемь подряд матчей в Лиге чемпионов или, ранее, Кубке европейских чемпионов.

В последний раз «Манчестер Сити» уходил с поля без победы в Лиге чемпионов 9 мая, когда команда Хосепа Гвардиолы сыграла вничью с «Реалом» в первом полуфинале прошлого сезона.

Если говорить о серии «Манчестер Сити» без поражений в Лиге чемпионов, то она насчитывает уже 19 игр (14 побед, 5 ничьих).