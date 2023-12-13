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Вместо Холанна – Хэмилтон и Бобб: «Манчестер Сити» обыграл «Црвену Звезду» на выезде

13 Декабря 2023 • 22:40 Комментировать
Црвена Звезда
2:3
Манчестер Сити
окончен

«Манчестер Сити» в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов гостил в Белграде.

Протокол игры  
Црвена Звезда2:3Манчестер Сити
  19'Хэмилтон Мика (0:1)
  62'Бобб Оскар (0:2)
(1:2) Ин-Бом Хван76'  
  85'Филлипс Кэлвин (1:3)
(2:3) Катай Александар90'  
Глазер ОмриНеделькович Коста 78' (Кабич Урош ( 78') Джига Нассер  84'Спайич Урош  45' 65' (Родич Милан ( 65') Драгович АлександрГелор Конга 57' (Катай Александар ( 57') Мияйлович Срджан  65'Ин-Бом ХванБукари ОсманНдиайе Чериф 57' (Лучич Владимир ( 57') Олайинка Питер 57' (Миятович Йован ( 57')
Запасные: Крассо Жан-ФилиппСтаменич МаркоКангва КингсДегенек МилошМитрович СтефанМилунович НеманьяВасильевич Никола III
Ортега ШтефанЛьюис РикоСтоунс Джон 86' (Аке Натан ( 86') Аканджи МануэльГомес СерхиоФиллипс Кэлвин  52'Ковачич Матео 76' (Mahamadou Susoho ( 76') Хэмилтон МикаЛуис Матеус II 83' (Силва Бернарду ( 83') Грилиш Джек 46' (Фоден Фил ( 46') Бобб Оскар
Запасные: Уокер КайлГвардиол ЙошкоДиаш РубенMax AlleyneTrue GrantРодри ЭрнандесАльварес ХулианКарсон Скотт
13 декабря. Стадион "Райко Митич".

«Црвена Звезда» в минувшую субботу прогремела на весь мир своей рекордной беспроигрышной домашней серией, которая составила 122 матча. Но на Лигу чемпионов эта серия не распространяется – только на внутренний чемпионат. Поэтому «Манчестер Сити» ехал в столицу Сербии с весомыми шансами на победу чисто из-за огромной разницы команд в классе.

С другой стороны, «небесно-голубые» могли особо не переживать о результате этого матча. Всё равно от них никуда бы не ускользнули ни путёвка в плей-офф Лиги чемпионов, ни первое место в группе. Пятнадцать очков набрала команда Гвардиолы в предыдущих пяти турах, то есть шла со стопроцентным показателем. «РБ Лейпциг» со второго места отставал на шесть баллов.

В первом туре, когда «Манчестер Сити» играл с «Црвеной Звездой» в Англии, гости даже сумели открыть счёт. Но вели они лишь в самом конце первого тайма, в перерыве и на самом старте второго тайма. Потом манкунианцы проснулись и закинули три мяча в ворота своего соперника. Дубль оформил Хулиан Альварес, плюс одним голом отличился Родри.

«Црвена Звезда» по итогам матчей пятого тура узнала, что точно не сможет подняться выше четвёртого места. Даже в случае домашней победы над «Манчестер Сити» и поражения «Янг Бойз» от «РБ Лейпцига» в параллельной встрече. При комбинации этих двух результатов сербская команда при равенстве очков осталась бы ниже швейцарской по личным встречам.

Эрлинг Холанн пропустил последний матч в чемпионате Англии против «Лутон Таун» из-за травмы. Ну и на ничего не решавшую встречу Лиги чемпионов Хосеп Гвардиола не взял лучшего бомбардира своей команды. А вот 20-летний соотечественник Холанна Оскар Бобб появился в старте на стадионе «Райко Митич».

Да и в целом Гвардиола презентовал отнюдь не основной состав. Оно и понятно – надо же когда-то смотреть в деле резервистов и непривычные связки. В старте у «Црвены Звезды» вышли экс-«краснодарец» Урош Спайич, бывший «ростовчанин» Гелор Канга и экс-«рубиновец» Хван Ин-Бом. А в запас хозяев попали Милан Родич (играл в РПЛ за «Зенит», нижегородскую «Волгу» и «Крылья Советов») и Кингс Кангва (выступал за тульский «Арсенал»).

«Небесно-голубым» потребовалось девятнадцать минут, чтобы открыть счёт. Луис Матеус на грани офсайда вывел по правому полуфлангу Мику Хэмилтона. Тот с угла вратарской вонзил мяч под перекладину – подкат Драговича не сыграл никакой роли (0:1). 20-летний дебютант «Ман Сити» Хэмилтон забил в первом своём матче на взрослом уровне.

В ответ гостям могло прилететь от Недельковича, которому на этой недельке исполнится только восемнадцать. В районе получаса игры правый защитник «Црвены Звезды» опасно пробил с соответствующего полуфланга, убрав на замахе Серхио Гомеса. Закрутилось бы в девятку – было бы просто класс. Но оказалось мимо.

«Ман Сити» всё равно имел территориальное преимущество, а хозяева иногда вспыхивали в атаке, но ничем это не заканчивалось. Ндиайе, к примеру, прострелил с правого фланга на Олайинку, но не смог придать мячу нужное направление. В итоге выдвинулся вперёд Ортега и перехватил снаряд.

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Хэмилтон в конце тайма мог оформить и голевую передачу, однако до его прострела Бобб дотянуться не сумел. Чуть раньше удар Олайинки с левого угла штрафной пришёлся как раз в руки Ортеги. Уже в компенсированное время Грилиш получил в свой адрес на фланге грубый фол от Спайича, заработавшего себе жёлтую карточку.

На старте второй половины встречи Хэмилтон замахнулся на дубль, но не попал в дальний угол. После этого наступила пора Ортеги творить сэйвы – вратарь «Сити» отразил острые выстрелы от Ндиайе и Канга. Далее гости вернули себе владение, и на 62-й минуте уже Оскар Бобб низом поразил дальний угол в падении с правого полуфланга (0:2).

«Ман Сити» всё же не ушёл с поля без пропущенного гола, и даже без пропущенных голов. Если Букари после проникающей передачи Миятовича попал в штангу, то Ин-Бом отличился после обыгрыша с Букари (1:2). Впрочем, Хэмилтон ещё успел заработать для гостей пенальти, который в левый угол реализовал Филлипс (1:3).

В концовке хозяева претендовали на пенальти, но в том эпизоде был офсайд, а забили «красно-белые» новый гол с игры. Катай головой отправил мяч  в ворота манкунианцев, воспользовавшись подачей с левого фланга (2:3). «Манчестер Сити» сыграл не в полную силу, но одержал победу в Белграде и завершил групповой этап Лиги чемпионов с максимально возможными шестью победами.

Кирилл Иванцов

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