Большой Шешко открыл счёт, Колли уколол, Форсберг зафорсил: «РБ Лейпциг» одолел «Янг Бойз»

«РБ Лейпциг» и «Янг Бойз» встречались между собой в шестом туре группы G Лиги чемпионов.

Этот матч не имел никакого турнирного значения. «РБ Лейпциг» в любом случае не мог куда-то сдвинуться со второй строчки в группе. Причём тут даже не нужно было знать дополнительные показатели – никакая другая команда не имела возможности набрать в итоге одинаковое количество очков с «РБ Лейпцигом».

Ну а второе место в лигочемпионской группе – это путёвка в 1/8 финала Лиги чемпионов. Второй год подряд добиваются «быки» такого результата. А вот «Янг Бойз», несмотря на более длительную историю, не может похвастать подобным достижением. Никогда он не проходил в плей-офф Лиги чемпионов.

Для «Янг Бойз» отчётный матч тоже имел характер, условно говоря, наполовину товарищеского. «Молодые парни» заранее обеспечили себе проход в плей-офф Лиги Европы. «Црвена Звезда» в шестом туре могла догнать «Янг Бойз» по набранным очкам, но всё равно «пчёлы» остались бы на третьем месте – по дополнительному показателю личных встреч.

Немецкая команда сразу стала действовать дома с преимуществом – по игре, а не по счёту. Попытки ударов со стороны Поульсена, Карвалью и Хенрихса были заблокированы – Лустенбергер, Угриниц и Гарсия становились на пути мяча. Вскоре хозяева отправили сферу в чужие ворота, но из положения «вне игры».

Как это было? Форсберг подобрал мяч на левом фланге и пустился с ним в проход. Далее Эмиль уже по центру отдал передачу на Шешко, а тот развернулся, сдвинулся к правому углу вратарской и забил оттуда. Но мог и не забивать. Побежали «быки» радоваться, однако от видеоассистента пришёл сигнал об офсайде Шешко.

На 21-й минуте пришёл черёд «Янг Бойз» острить. Угриниц подал угловой слева, Шейх Ниассе ударил головой, а Гулачи отбил мяч на новый корнер. Чтобы ещё что-то особое отметить из первого тайма – такого не было. В принципе, команды понимали, что результат здесь ничего не решает. И играли соответствующе.

А может, специально футболисты оставили всё самое интересное на второй тайм. Прошло всего лишь несколько минут после перерыва, и голы полетели с завидной быстротой. Для начала Форсберг разогнал атаку «быков», потом она остановилась с мячом в ногах у Поульсена. Впрочем, через Хенрихса сфера попала в правую часть гостевой штрафной площади, откуда Шешко поразил цель (1:0).

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Ответ последовал незамедлительно, и хозяева сами навлекли на себя пропущенный гол. Люкеба потерял мяч в центре поля, а Нсаме протащил его вперёд и прострелил справа на Колли, который нанёс разящий удар (1:1). И «Янг Бойз» тоже быстро пропустил, после того как забил. Кампль отдал пас чуть налево Форсбергу – тот вошёл в штрафную и отправил мяч в сетку с помощью рикошета от соперника (2:1).

Устроив такую перестрелку, команды снова успокоились. Гарсия ещё потом забил, но из офсайда. В итоге «РБ Лейпциг» набрал двенадцать очков и оторвался от «Янг Бойз» на восемь баллов. Команда Марко Розе положила дополнительные очки для Германии в таблицу коэффициентов УЕФА.

Кирилл Иванцов