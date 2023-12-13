​Левандовски – в основе «Барселоны» на игру с «Антверпеном»

В последнем туре группового этапа Лиги чемпионов «Антверпен» будет играть против «Барселоны». Наставник каталонской команды Хави решил включить в основной состав таких футболистов:

Пенья, Форт, Кунде, Кристенсен, Бальде, Ромеу, Серхи Роберто, Фермин Лопес, Ямаль, Торрес, Левандовски.

Матч «Антверпен» - «Барселона» стартует в момент, когда стрелки часов покажут 23:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Отметим, что «Барселона» уже обеспечила себе место в плей-офф Лиги чемпионов.