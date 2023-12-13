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​Левандовски – в основе «Барселоны» на игру с «Антверпеном»

13 Декабря 2023 • 22:09 Комментировать
Антверпен
1:0
Барселона
1 5.90 X 4.30 2 1.57
1-й тайм

В последнем туре группового этапа Лиги чемпионов «Антверпен» будет играть против «Барселоны». Наставник каталонской команды Хави решил включить в основной состав таких футболистов:

Пенья, Форт, Кунде, Кристенсен, Бальде, Ромеу, Серхи Роберто, Фермин Лопес, Ямаль, Торрес, Левандовски.

Матч «Антверпен» - «Барселона» стартует в момент, когда стрелки часов покажут 23:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Отметим, что «Барселона» уже обеспечила себе место в плей-офф Лиги чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона

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