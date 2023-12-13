Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

​«Ньюкасл» и «Милан» объявили составы на очную битву

13 Декабря 2023 • 21:55 Комментировать
Ньюкасл
0:0
Милан
1 1.95 X 4.05 2 3.75
1-й тайм

В одном из наиболее интересных матчей среды в шестом туре Лиги чемпионов сыграют «Ньюкасл» и «Милан».

Наставник «Ньюкасла» Элли Хау принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков: Дубравка, Триппьер, Шёр, Ласселлс, Ливраменто, Майли, Гимараэс, Жоэлинтон, Альмирон, Уилсон, Гордон.

Рулевой «Милана» Стефано Пиоли, в свою очередь, включил в основной состав следующих футболистов: Меньян, Калабрия, Томори, Тео Эрнандес, Флоренци, Рейндерс, Муса, Лофтус-Чик, Леау, Пушишич, Жиру.

Матч между «Ньюкаслом» и «Миланом» стартует в 23:00 по московскому времени. Следить за развитием событий можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

«Ньюкаслу» и «Милану» нужно побеждать, чтобы претендовать на выход в 1/8 финала, но даже победы им может не хватить.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Милан

Новости по матчу

Сегодня, 13 Декабря
21:30
«Ньюкасл» - «Милан»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
14:04
PARI: «Ньюкасл» — фаворит в матче с «Миланом» в Лиге чемпионов
02:18
Ньюкасл - Милан: где смотреть прямую трансляцию онлайн
12 Декабря
23:25
Пиоли: «Леау готов выйти в старте»
22:45
Пиоли – о матче с «Ньюкаслом»: «Для нас это финал»
22:04
Пулишич: «Милан» отдаст все силы, чтобы выйти в 1/8 финала»
21:25
​«ПСЖ» с Мбаппе может вылететь из Лиги чемпионов – все интриги среды
20:11
Кариус может сыграть против «Милана»
20:11
«Ньюкасл» - «Милан»: прогноз и ставки БК Pinnacle
11 Декабря
23:50
Прогноз на точный счёт матча Ньюкасл – Милан Лиги чемпионов 13 декабря 2023
08 Декабря
21:20
Леау пропустит матч «Милана» против «Аталанты»
Показать ещё
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
НЬЮКАСЛ МИЛАН
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Футбол онлайн
Окончен
Црвена Звезда Црвена Звезда
Манчестер Сити Манчестер Сити
2
3
10.00 6.80 1.24
Видео
Окончен
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
Янг Бойз Янг Бойз
2
1
1.30 6.00 8.80
Видео
16 мин
Атлетико М Атлетико М
Лацио Лацио
1
0
1.67 4.00 4.90
Видео
16 мин
Боруссия Д Боруссия Д
ПСЖ ПСЖ
0
0
3.35 3.65 2.10
Видео
16 мин
Порту Порту
Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк
1
0
1.54 4.20 6.20
Видео
16 мин
Ньюкасл Ньюкасл
Милан Милан
0
0
1.74 4.00 4.50
Видео
16 мин
Антверпен Антверпен
Барселона Барселона
1
0
6.00 4.70 1.49
Видео
16 мин
Селтик Селтик
Фейеноорд Фейеноорд
0
0
2.50 3.50 2.75
Видео
Все матчи
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 13 Декабря
22:56 · Лига чемпионов
​«Манчестер Сити» установил рекорд для английских клубов
22:09 · Лига чемпионов
​Левандовски – в основе «Барселоны» на игру с «Антверпеном»
22:00 · Лига чемпионов
​«Боруссия» и «ПСЖ» назвали составы на игру Лиги чемпионов
21:55 · Лига чемпионов
​«Ньюкасл» и «Милан» объявили составы на очную битву
21:30 · Лига чемпионов
«Боруссия» Дортмунд - «ПСЖ»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
21:30 · Лига чемпионов
«Ньюкасл» - «Милан»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
21:30 · Лига чемпионов
«Порту» - «Шахтёр»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0
21:30 · Лига чемпионов
«Антверпен» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 1
21:30 · Лига чемпионов
«Атлетико» - «Лацио»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0
21:30 · Лига чемпионов
«Селтик» - «Фейеноорд»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
21:13 · Лига чемпионов
Хэмилтон забил дебютный гол в первом матче за «Манчестер Сити»
20:15 · Лига чемпионов
«Црвена Звезда» - «Манчестер Сити»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:3 1
20:15 · Лига чемпионов
«РБ Лейпциг» - «Янг Бойз»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1
19:36 · Лига чемпионов
​Гвардиола включил ротацию: Состав «Манчестер Сити» на матч против «Црвены Звезды»
18:19 · Лига чемпионов
​Симеоне – о матче с «Лацио»: «Обе команды выходят в следующий раунд, потому я счастлив»
Все новости
Рекомендуем