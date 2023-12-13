​«Ньюкасл» и «Милан» объявили составы на очную битву

В одном из наиболее интересных матчей среды в шестом туре Лиги чемпионов сыграют «Ньюкасл» и «Милан».

Наставник «Ньюкасла» Элли Хау принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков: Дубравка, Триппьер, Шёр, Ласселлс, Ливраменто, Майли, Гимараэс, Жоэлинтон, Альмирон, Уилсон, Гордон.

Рулевой «Милана» Стефано Пиоли, в свою очередь, включил в основной состав следующих футболистов: Меньян, Калабрия, Томори, Тео Эрнандес, Флоренци, Рейндерс, Муса, Лофтус-Чик, Леау, Пушишич, Жиру.

Матч между «Ньюкаслом» и «Миланом» стартует в 23:00 по московскому времени. Следить за развитием событий можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

«Ньюкаслу» и «Милану» нужно побеждать, чтобы претендовать на выход в 1/8 финала, но даже победы им может не хватить.