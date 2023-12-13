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Хэмилтон забил дебютный гол в первом матче за «Манчестер Сити»

13 Декабря 2023 • 21:13 Комментировать
Црвена Звезда
0:1
Манчестер Сити
1 5.30 X 4.20 2 1.65
1-й тайм

20-летний нападающий «Манчестер Сити» Мика Хэмилтон дебютировал за основную команду в матче Лиги чемпионов с «Црвеной Звездой».

Хэмилтон впервые появился на поле в главной команде «Манчестер Сити» и сразу же отметился забитым мячом. Стоит отметить, что его дебют пришелся на матч Лиги чемпионов. Ранее игрок выступал за юношеские команды и молодежку «горожан».

В эти минуты продолжается встреча шестого тура группового этапа Лиги чемпионов между «Црвеной Звездой» и «Манчестер Сити». Следить за ходом событий можно в подробной текстовой трансляции, которая доступна на портале LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Мика Хэмилтон

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