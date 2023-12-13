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«Порту» - «Шахтёр»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0

13 Декабря 2023 • 21:30 Комментировать
Порту
1:0
Шахтёр Донецк
1-й тайм

В Португалии проходит матч шестого тура Лиги чемпионов между «Порту» и «Шахтёром».

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Порту1:0Шахтёр Донецк
(1:0) Галено Вандерсон9' 
Кошта ДиогуСанчес ХорхеПепе КеплерКардозу ФабиуЗанузи ЗайдуПепе VIВарела АланЭуштакиу СтивенГалено ВандерсонЭванилсонТареми Мехди
Запасные: Хайме ИванКонсейсау ФрансишкуФрансиско МартинесКарму ДавидФолья БернардоМариу Жоау IIIГруйич МаркоЛодер ДэнниРамош КлаудиуБоржеш ГонсалуФранко АндреВенделл Боргес
Ризнык ДмитрийГочолеишвили ГиоргиБондарь ВалерийРакицкий ЯрославМатвиенко НиколайБондаренко АртёмСтепаненко ТарасСудаков ГеоргийЗубков АлександрСикан ДаниилКрыськив Дмитрий
Запасные: Козик ЭдуардШвед МарьянКелси КевинЭгиналдо де Соуза ЛемосЛемкин СтавАзаров ИраклийКастильо ДенилНазарина ЕгорДисмас НоватусНевертонПедринью РошаРудько Артур
13 декабря. Стадион "Драгау" (Порту).
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Евро-Футбол.Ру,
Порту Шахтёр Донецк

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