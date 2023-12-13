«Порту» - «Шахтёр»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0

В Португалии проходит матч шестого тура Лиги чемпионов между «Порту» и «Шахтёром».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Порту - Шахтёр Донецк
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Протокол игры
|(1:0) Галено Вандерсон9'
Кошта Диогу•Санчес Хорхе•Пепе Кеплер•Кардозу Фабиу•Занузи Зайду•Пепе VI•Варела Алан•Эуштакиу Стивен•Галено Вандерсон•Эванилсон•Тареми Мехди
Ризнык Дмитрий•Гочолеишвили Гиорги•Бондарь Валерий•Ракицкий Ярослав•Матвиенко Николай•Бондаренко Артём•Степаненко Тарас•Судаков Георгий•Зубков Александр•Сикан Даниил•Крыськив Дмитрий
13 декабря. Стадион "Драгау" (Порту).
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