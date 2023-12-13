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«Атлетико» - «Лацио»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0

13 Декабря 2023 • 21:30 Комментировать
Атлетико М
1:0
Лацио
1 1.55 X 4.10 2 6.60
1-й тайм

«Атлетико» и «Лацио» проводят матч шестого тура Лиги чемпионов.

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Атлетико М1:0Лацио
(1:0) Гризманн Антуан6' 
Облак ЯнСавич СтефанХименес ХосеЭрмосо МариоМолина НауэльДе Пауль РодригоВитсель АксельНьигес СаульЛино СэмуелГризманн АнтуанКорреа Анхель
Запасные: Мандава РейнилдуДепай МемфисКоке ХорхеХисмера АйторГрбич ИвоГалан ХавиЛьоренте МаркосАспиликуэта СесарМората АльвароСёюнджю ЧагларГомис АнтониоРикельме Родриго
Проведель ИванМарушич АдамКазале НиколоХила МариоХюсай ЭльсейдГендузи МаттеоВесино МатиасАльберто ЛуисПедро Родригес  8'Иммобиле ЧироДзакканьи Маттиа
Запасные: Federico MagroКатальди ДанилоПатрикКамада ДаитиMatteo DutuКастельянос ВалентинПеллегрини ЛукаАндерсон ФелипеСепе ЛуиджиЛаццари Мануэль
13 декабря. Стадион "Цивитас Метрополитано".
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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Атлетико Мадрид

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