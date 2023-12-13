«Атлетико» - «Лацио»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0

«Атлетико» и «Лацио» проводят матч шестого тура Лиги чемпионов.
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Атлетико М - Лацио
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Протокол игры
|(1:0) Гризманн Антуан6'
Облак Ян•Савич Стефан•Хименес Хосе•Эрмосо Марио•Молина Науэль•Де Пауль Родриго•Витсель Аксель•Ньигес Сауль•Лино Сэмуел•Гризманн Антуан•Корреа Анхель
Проведель Иван•Марушич Адам•Казале Николо•Хила Марио•Хюсай Эльсейд•Гендузи Маттео•Весино Матиас•Альберто Луис•Педро Родригес• 8'Иммобиле Чиро•Дзакканьи Маттиа
13 декабря. Стадион "Цивитас Метрополитано".
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