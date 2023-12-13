«Селтик» - «Фейеноорд»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

В Шотландии проходит матч шестого тура Лиги чемпионов между «Селтиком» и «Фейеноордом».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Селтик - Фейеноорд
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Протокол игры
Харт Джо•Джонстон Алистер•Уэлш Стивен•Скэйлз Лиам•Тэйлор Грэг•О'Райли Мэттью•Ивата Томоки•Макгрегор Каллум•Джонстон Майкл•Фурухаси Кёго•Пальма Луис
Бейло Юстин•Гертрейда Лютсхарел•Белен Томас•Ганцко Давид•Хартман Квилиндси•Зерруки Рамиз•Стенгс Келвин•Тимбер Квинтен•Пайшао Игор•Хименес Сантьяго Томас•Иванушец Лука
13 декабря. Стадион "Селтик Парк".
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