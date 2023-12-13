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«Селтик» - «Фейеноорд»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

13 Декабря 2023 • 21:30 Комментировать
Селтик
0:0
Фейеноорд
1 3.25 X 3.65 2 2.20
1-й тайм

В Шотландии проходит матч шестого тура Лиги чемпионов между «Селтиком» и «Фейеноордом».

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Селтик0:0Фейеноорд
Харт ДжоДжонстон АлистерУэлш СтивенСкэйлз ЛиамТэйлор ГрэгО'Райли МэттьюИвата ТомокиМакгрегор КаллумДжонстон МайклФурухаси КёгоПальма Луис
Запасные: Ралстон ЭнтониФоррест ДжеймсЛагербильке ГуставТернбулл ДэвидФиллипс НатаниэльХольм Один ТьягоБернарду ПаулуФрейм МитчелО Хен-ГюБэйн СкоттМоррисон Джо
Бейло ЮстинГертрейда ЛютсхарелБелен ТомасГанцко ДавидХартман КвилиндсиЗерруки РамизСтенгс КелвинТимбер КвинтенПайшао ИгорХименес Сантьяго ТомасИванушец Лука
Запасные: Лопес МаркосМиламбо АнтониВиффер МатсВан Ден Белт ТомасУэда АясэДилросун ДжавайроМинте ЯнкубаЛампру КостантиносЛингр ОндржейСейер ЛеоТраунер ГернотВелленройтер Тимон
13 декабря. Стадион "Селтик Парк".
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Евро-Футбол.Ру,
Фейеноорд Селтик

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СЕЛТИК ФЕЙЕНООРД
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