​Гвардиола включил ротацию: Состав «Манчестер Сити» на матч против «Црвены Звезды»

В последнем туре группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Сити» будет играть против «Црвены Звезды» на выезде. Рулевой английской команды Хосеп Гвардиола принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Ортега, Филлипс, Стоунс, Ковачич, Грилиш, Гомес, Аканджи, Нунес, Бобб, Льюис, Хэмилтон.

Матч «Црвена Звезда» - «Манчестер Сити» стартует в 20:45 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию на портале LiveResult.

Отметим, что «Манчестер Сити» уже обеспечил себе первое место в группе. «Црвена Звезда», в свою очередь, не может поняться с четвёртой строчки.