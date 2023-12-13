Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

​Гвардиола включил ротацию: Состав «Манчестер Сити» на матч против «Црвены Звезды»

13 Декабря 2023 • 19:36 Комментировать
Црвена Звезда
0:1
Манчестер Сити
1 5.30 X 4.20 2 1.65
1-й тайм

В последнем туре группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Сити» будет играть против «Црвены Звезды» на выезде. Рулевой английской команды Хосеп Гвардиола принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Ортега, Филлипс, Стоунс, Ковачич, Грилиш, Гомес, Аканджи, Нунес, Бобб, Льюис, Хэмилтон.

Матч «Црвена Звезда» - «Манчестер Сити» стартует в 20:45 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию на портале LiveResult.

Отметим, что «Манчестер Сити» уже обеспечил себе первое место в группе. «Црвена Звезда», в свою очередь, не может поняться с четвёртой строчки.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити

Новости по матчу

Сегодня, 13 Декабря
20:15
«Црвена Звезда» - «Манчестер Сити»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1 1
19:36
​Гвардиола включил ротацию: Состав «Манчестер Сити» на матч против «Црвены Звезды»
02:02
Црвена Звезда - Манчестер Сити: где смотреть прямую трансляцию онлайн
12 Декабря
21:25
​«ПСЖ» с Мбаппе может вылететь из Лиги чемпионов – все интриги среды
14:52
Уверенный прогноз и ставка на матч Црвена Звезда — Манчестер Сити Лиги чемпионов — 13 декабря 2023
11 Декабря
22:32
​Прогноз на точный счёт матча Црвена Звезда – Манчестер Сити Лиги чемпионов 13 декабря 2023
30 Ноября
17:13
«Реал» и «Манчестер Сити» выиграли все 5 матчей Лиги чемпионов
Показать ещё
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЦРВЕНА ЗВЕЗДА МАНЧЕСТЕР СИТИ
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Футбол онлайн
44 мин
Црвена Звезда Црвена Звезда
Манчестер Сити Манчестер Сити
0
1
10.00 6.80 1.24
Видео
44 мин
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
Янг Бойз Янг Бойз
0
0
1.30 6.00 8.80
Видео
13.12.23 в 23:00
Атлетико М Атлетико М
Лацио Лацио
1.67 4.00 4.90
Видео
13.12.23 в 23:00
Боруссия Д Боруссия Д
ПСЖ ПСЖ
3.35 3.65 2.10
Видео
13.12.23 в 23:00
Порту Порту
Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк
1.54 4.20 6.20
Видео
13.12.23 в 23:00
Ньюкасл Ньюкасл
Милан Милан
1.74 4.00 4.50
Видео
13.12.23 в 23:00
Антверпен Антверпен
Барселона Барселона
6.00 4.70 1.49
Видео
13.12.23 в 23:00
Селтик Селтик
Фейеноорд Фейеноорд
2.50 3.50 2.75
Видео
Все матчи
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 13 Декабря
21:13 · Лига чемпионов
Хэмилтон забил дебютный гол в первом матче за «Манчестер Сити»
20:15 · Лига чемпионов
«Црвена Звезда» - «Манчестер Сити»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1 1
20:15 · Лига чемпионов
«РБ Лейпциг» - «Янг Бойз»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
19:36 · Лига чемпионов
​Гвардиола включил ротацию: Состав «Манчестер Сити» на матч против «Црвены Звезды»
18:19 · Лига чемпионов
​Симеоне – о матче с «Лацио»: «Обе команды выходят в следующий раунд, потому я счастлив»
16:55 · Франция. Лига 1
Рамуш не поможет «ПСЖ» в матче с «Боруссией» Дортмунд
15:50 · Лига чемпионов
​«Копенгаген» на радостях угостил всех фанатов пивом
15:06 · Лига чемпионов
​«Позор»: Канчельскис отреагировал на результат «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов
14:04 · Германия. Бундеслига
Коман поделился ожиданиями от жеребьёвки ⅛ финала Лиги чемпионов
12:51 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» проиграл 50% домашних матчей в этом сезоне
12:43 · Лига чемпионов
Тен Хаг объяснил один удар «Манчестер Юнайтед» в створ ворот «Баварии»
12:36 · Лига чемпионов
Саттон: «Манчестер Юнайтед» при тен Хаге израсходовал более 400 миллионов, а сколько потратил «Копенгаген»?»
11:47 · Лига чемпионов
Маццарри высказался о выходе «Наполи» в плей-офф Лиги чемпионов
11:40 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед»» проиграл половину матчей сезона 1
11:31 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг назвал цель «Манчестер Юнайтед» после вылета из Лиги чемпионов 2
Все новости
Рекомендуем