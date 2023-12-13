«Црвена Звезда» - «Манчестер Сити»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1

«Црвена Звезда» и «Манчестер Сити» проводят матч шестого тура Лиги чемпионов.
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Црвена Звезда - Манчестер Сити
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Протокол игры
|19'Хэмилтон Мика (0:1)
Глазер Омри•Неделькович Коста•Джига Нассер•Спайич Урош•Драгович Александр•Гелор Конга•Мияйлович Срджан•Ин-Бом Хван•Букари Осман•Ндиайе Чериф•Олайинка Питер
Ортега Штефан•Льюис Рико•Стоунс Джон•Аканджи Мануэль•Гомес Серхио•Филлипс Кэлвин•Ковачич Матео•Хэмилтон Мика•Луис Матеус II•Грилиш Джек•Бобб Оскар
13 декабря. Стадион "Райко Митич".
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