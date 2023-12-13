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«РБ Лейпциг» - «Янг Бойз»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

13 Декабря 2023 • 20:15 Комментировать
РБ Лейпциг
0:0
Янг Бойз
1-й тайм

В Германии проходит матч шестого тура Лиги чемпионов между «РБ Лейпцигом» и «Янг Бойз».

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
РБ Лейпциг0:0Янг Бойз
Гулачи ПетерХенрихс БенджаминСимакан МохамедЛюкеба КастеллоЛенц КристоферКарвалью ФабиуКампль КевинЗайвальд НиколасФорсберг ЭмильПоульсен ЮссуфШешко Бенджамин
Запасные: Раум ДавидВернер ТимоШлагер КсаверАйдара АмадуКлостерманн ЛукасСимонс ХавиБласвих ЯнисБаумгартнер КристофОпенда Лои
Фон Балльмоос ДавидЯнко СаидиАменда ОрельЛустенбергер ФабианГарсия Улиссес  33'Колли ЭбримаНиассе ШейхУгриниц ФилипЭлиа МешакЛаупер СандроНсаме Жан-Пьер
Запасные: Чайва МигельБлюм ЛевинРасьоппи АнтониРрудхани ДонатЛакомы ЛукашБенито ЛорисГанвула СильверМарцино ДариоМалес ДарианПерссон НоаМонтейро ДжоэлАли Мохамед
13 декабря. Стадион "Ред Булл Арена (Лейпциг)" (Лейпциг).
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Евро-Футбол.Ру,
Янг Бойз РБ Лейпциг

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РБ ЛЕЙПЦИГ ЯНГ БОЙЗ
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