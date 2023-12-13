«РБ Лейпциг» - «Янг Бойз»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

В Германии проходит матч шестого тура Лиги чемпионов между «РБ Лейпцигом» и «Янг Бойз».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча РБ Лейпциг - Янг Бойз
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Протокол игры
Гулачи Петер•Хенрихс Бенджамин•Симакан Мохамед•Люкеба Кастелло•Ленц Кристофер•Карвалью Фабиу•Кампль Кевин•Зайвальд Николас•Форсберг Эмиль•Поульсен Юссуф•Шешко Бенджамин
Фон Балльмоос Давид•Янко Саиди•Аменда Орель•Лустенбергер Фабиан•Гарсия Улиссес• 33'Колли Эбрима•Ниассе Шейх•Угриниц Филип•Элиа Мешак•Лаупер Сандро•Нсаме Жан-Пьер
13 декабря. Стадион "Ред Булл Арена (Лейпциг)" (Лейпциг).
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