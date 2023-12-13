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​Симеоне – о матче с «Лацио»: «Обе команды выходят в следующий раунд, потому я счастлив»

13 Декабря 2023 • 18:19 Комментировать
Атлетико М
...
Лацио
1 1.55 X 4.10 2 6.60
Через 1 ч. 37 мин.

В среду вечером «Атлетико» и «Лацио» сыграют в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов. Обе команды уже пробились в 1/8 финала – в очной дуэли они разыграют первое место в квартете.

Комментарий перед игрой дал рулевой «Атлетико» Диего Симеоне, который в своё время играл за «Лацио».

«Обе команды выходят в следующий раунд, потому я счастлив. «Лацио» растёт. Это клуб, который я очень любил, и который я никогда не забуду. Я очень люблю эту команду», - слова Симеоне приводит AS.

Не пропустите текстовую трансляцию матча «Атлетико» - «Лацио». Для выхода на первое место римлянам нужна только победа.

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