​Симеоне – о матче с «Лацио»: «Обе команды выходят в следующий раунд, потому я счастлив»

В среду вечером «Атлетико» и «Лацио» сыграют в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов. Обе команды уже пробились в 1/8 финала – в очной дуэли они разыграют первое место в квартете.

Комментарий перед игрой дал рулевой «Атлетико» Диего Симеоне, который в своё время играл за «Лацио».

«Обе команды выходят в следующий раунд, потому я счастлив. «Лацио» растёт. Это клуб, который я очень любил, и который я никогда не забуду. Я очень люблю эту команду», - слова Симеоне приводит AS.

Не пропустите текстовую трансляцию матча «Атлетико» - «Лацио». Для выхода на первое место римлянам нужна только победа.