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Лига чемпионов

​«Позор»: Канчельскис отреагировал на результат «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов

13 Декабря 2023 • 15:06 Комментировать
Манчестер Юнайтед
0:1
Бавария

Во вторник вечером «Манчестер Юнайтед» проиграл «Баварии» (0:1) и финишировал на последней позиции в группе Лиги чемпионов. Комментарий по поводу результата «красных дьяволов» дал бывший игрок команды – Андрей Канчельскис.

По словам Канчельскиса, для него результат «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов стал неожиданным, поскольку все считали, что «красные дьяволы» пройдут в плей-офф вместе с «Баварией».

«Последнее место в группе – это удивительный результат. Нужно было хотя бы попасть в Лигу Европы, но что поделаешь, такова жизнь, это футбол. Вылет из группы Лиги чемпионов – позор для «Манчестер Юнайтед», - цитирует Канчельскиса Metaratings.

После вылета из еврокубков «Манчестер Юнайтед» сможет сосредоточиться на выступлениях на внутренней арене.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Андрей Канчельскис

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